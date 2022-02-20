В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Франции Владимир Путин Эммануэль Макрон провели "обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ ".
По оперативной информации Министерства госбезопасности ДНР около 04:45 утра 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала [Донецка] подорвался украинский диверсант при попытке установки им взрывного устройства.
Легковой и грузовой автомобили столкнулись на трассе в Пермском крае, в результате чего четыре человека погибли и еще одна женщина была госпитализирована, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД в понедельник.
Прощание с актёром Геннадием Юхтиным, скончавшимся 18 февраля в возрасте 89 лет, пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ, похороны состоятся на Троекуровском кладбище, говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.
Разговор Путина и Кисиды состоялся 17 февраля, в ходе беседы российский лидер проинформировал премьера Японии о работе по гарантиям безопасности, а также подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта.