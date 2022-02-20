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Джонсон назвал хорошим знаком слова Путина во время разговора с Макроном

Также Джонсон и Макрон заявили, что Путин «должен отказаться от своих нынешних угроз и отвести войска от границы с Украиной».
Телеканал 360°
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал заявления, которые президент России Владимир Путин сделал в телефонном разговоре со своим коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном.
ТАСС
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Франции Владимир Путин Эммануэль Макрон провели "обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ ".
Интерфакс
То же агентство со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Путин и Макрон выразили согласие с тем, что необходимо добиваться прекращения огня на востоке Украины.
ТАСС

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