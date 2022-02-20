РБКДжонсон назвал хорошим знаком слова Путина во время разговора с МакрономХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заявления российского лидера Владимира Путина, сделанные во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, являются обнадеживающим знаком.РБКОтмечается, что лидеры согласились с необходимостью выполнения Россией и Украиной минских соглашений.Газета.RuЕлисейский дворец сообщал, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон взяли на себя «твердые обязательства предпринять все, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир».КоммерсантъТо же агентство со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Путин и Макрон выразили согласие с тем, что необходимо добиваться прекращения огня на востоке Украины.ТАССЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаФАНDiscover24РосбалтРЕН ТВПолитРоссияГазета.RuПодробнее о событииДжонсон приветствовал заявления Путина в разговоре с МакрономИзвестия17:50Джонсон увидел в разговоре президентов России и Франции готовность Путина к дипломатииРИА Новости17:48Джонсон: обязательства Путина перед Макроном могут быть признаком готовности к дипломатииКоммерсантъ16:36Джонсон заявил Макрону о готовности Путина к дипломатии по УкраинеРЕН ТВ16:38Джонсон назвал хорошим знаком слова Путина во время разговора с МакрономРБК16:52Джонсон назвал хорошим знаком заявления, сделанные Путиным во время разговора с МакрономТАСС16:33Джонсон заявил Макрону, что «обязательства» Путина говорят о готовности к дипломатииГазета.Ru16:07Показать ещёОценить44Поделиться