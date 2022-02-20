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Джонсон назвал хорошим знаком слова Путина во время разговора с Макроном

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заявления российского лидера Владимира Путина, сделанные во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, являются обнадеживающим знаком.
РБК
Отмечается, что лидеры согласились с необходимостью выполнения Россией и Украиной минских соглашений.
Газета.Ru
Елисейский дворец сообщал, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон взяли на себя «твердые обязательства предпринять все, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир».
Коммерсантъ
То же агентство со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Путин и Макрон выразили согласие с тем, что необходимо добиваться прекращения огня на востоке Украины.
ТАСС

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