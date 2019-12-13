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ИзвестияЭксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
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Консерваторы Британии по итогам выборов в парламент получают карт-бланш на Brexit
Взгляд.рувчера в 17:36
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