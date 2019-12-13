Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

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