Политика

ИзвестияИзвестияЭксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Джонсон подтвердил выход Великобритании из ЕС 31 января

Известия02:55

Борис Джонсон переизбран членом парламента

Интерфаксвчера в 23:03

Консервативная партия Британии получила мандат на Brexit

Газета.Ru00:16

Британские консерваторы получили большинство в парламенте

ТАСС00:03

Консерваторы Британии по итогам выборов в парламент получают карт-бланш на Brexit

Взгляд.рувчера в 17:36

Ветеран Лейбористской партии проиграл консерватору на выборах в Британии

REGNUM02:07

Эксперт прокомментировала итоги парламентских выборов в Британии

РИА Новости02:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Авто

3 невероятно глупых ошибки водителей при прогреве салона авто в мороз

Присаживаясь в остывший за морозную зимнюю ночь автомобиль, любому водителю хочется, чтобы салон прогрелся, как можно быстрее.
АвтоВзгляд вчера в 08:22
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

На пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей

Предположительно, в загоревшемся частном доме находились шесть человек, из которых четверо — дети. Все находившиеся в доме погибли.
REGNUM вчера в 22:28
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск

Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
RT на русском вчера в 14:36
Единоборства

Поветкин заявил, что проведет реванш с Хантером

Нева Спорт вчера в 00:51
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

Газета.Ru 02:01
Здоровье

В Якутии корью заболели уже 13 человек

В Якутии число заболевших корью увеличилось до 13 человек. Это данные регионального минздрава.
YakutiaPrime.ru 11 декабря в 13:02
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Авто

Новый Nissan X-Trail замечен во время тестов

Кроссовер Nissan X-Trail/Rogue 2021 модельного года был замечен на этот раз с еще меньшим количеством маскировки.
32CARS.ru вчера в 01:02
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском 11 декабря в 19:52
Футбол

Феллайни отказался переходить в «Тоттенхэм» к Моуринью

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни не хочет переходить в «Тоттенхэм».
Sportbox.RU 02:52
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла после продолжительной болезни.
News.ru 02:50
Авто

Рассекречены фотографии нового купе Opel Astra

Пользователям предложены снимки новой генерации хетчбэка Opel Astra, который выполнили на более продвинутой архитектуре PSA.
Rusargument 02:44
Технологии

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11 декабря в 11:59
Политика

Трамп заявил о большой победе Джонсона на выборах в Британии

Консервативная партия во главе с премьером Соединенного Королевства Борисом Джонсоном уверенно побеждает на выборах в Великобритании, отметил президент США Дональд Трамп.
Экономика сегодня 00:21
Культура

Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме

После интимной сцены в фильме «Текст» Кристина Асмус с одной стороны стала одной из самых востребованных актрис в стране, в другой – подверглась шквалу критики в сети от людей, которые считают, что жена и мать не может позволять себе такие откровенности.
ИнфоСМИ 02:44
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Чемпионат 02:25
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 01:57
Экономика

Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей

Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.
Ведомости вчера в 17:13
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 11 декабря в 10:06
Авто

Дилеры анонсировали предновогодние скидки на автомобили

Автоновости дня 00:47
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное