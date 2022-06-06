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Джонсон назвал результаты голосования по вотуму доверия хорошими для страны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о результатах голосования по вотуму доверия.
Lenta.ru
Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны Борису Джонсону.
РИА Новости
В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.
Известия
За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.
РИА Новости

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