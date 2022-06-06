Жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.