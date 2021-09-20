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Джонсон назвал рост цен на газ временным явлением, связанным с пандемией

Рост мировых цен на газ является временным явлением, которое связано с восстановлением мировой экономики после пандемии.
ТАСС
Джонсон связал рост цен в первую очередь с экономическим ростом в странах Азии, помимо глобальных тенденций.
Общественная служба новостей
Как отмечает BBC, в ходе полета Джонсон признал, что оценивает вероятность добиться результата на этом направлении примерно в 60% и считает, что предстоящие переговоры "будут сложными".
ТАСС
Авторы доклада раскритиковали Джонсона за небрежное отношение к вопросам стратегической безопасности.
Общественная служба новостей

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