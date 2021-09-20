ТАССДжонсон назвал рост цен на газ временным явлением, связанным с пандемиейРост мировых цен на газ является временным явлением, которое связано с восстановлением мировой экономики после пандемии.ТАССДжонсон связал рост цен в первую очередь с экономическим ростом в странах Азии, помимо глобальных тенденций.Общественная служба новостейКак отмечает BBC, в ходе полета Джонсон признал, что оценивает вероятность добиться результата на этом направлении примерно в 60% и считает, что предстоящие переговоры "будут сложными".ТАССАвторы доклада раскритиковали Джонсона за небрежное отношение к вопросам стратегической безопасности.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБританский премьер назвал причину мирового роста цен на газREGNUM22:48Джонсон: Подорожание газа – временное явлениеОбщественная служба новостей22:36Джонсон назвал рост цен на газ временным явлением, связанным с пандемиейТАСС21:10Джонсон объяснил британцам рекордный рост цен на газLife.ru22:13Показать ещёОценитьПоделиться