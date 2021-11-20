NYT: американская разведка предупредила союзников о «вторжении» России на Украину

"Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы", - говорится в сообщении газеты.