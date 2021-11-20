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Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в знак протеста против нарушения властями Китая прав человека не исключает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году, сообщило издание The Times.
Интерфакс
По информации британского издания, данный шаг может стать знаком протеста против ситуации с правами человека в Китае.
Lenta.ru
Глава МИД Лиз Трасс, как пишет Times, поддерживает бойкот.
РИА Новости
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
РИА Новости

Подробнее о событии

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