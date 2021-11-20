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Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в знак протеста против нарушения властями Китая прав человека не исключает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году, сообщило издание The Times.
Интерфакс
По информации издания, Джонсон рассматривает бойкот "в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае".
РИА Новости
Согласно изданию, в настоящее время в британском правительстве идет "активная дискуссия" по поводу того, следует ли Лондону бойкотировать Олимпиаду на дипломатическом уровне.
РИА Новости
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.
ТАСС

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