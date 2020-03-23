Коронавирус
Российская газетаДжонсон объявил в Великобритании карантин
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время обращения к нации объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина из-за распространения нового коронавируса.
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Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
Политика
Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»
Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Происшествия
Двое школьников погибли от удара током под Тамбовом
Двое школьников погибли в результате удара током на трансформаторной подстанции в городе Мичуринске Тамбовкой области.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Политика
В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой
В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
Авто
Стартовали продажи «арктической» версии УАЗ «Патриот»
Напомним, что лимитированная версия УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, тираж которой будет ограничен 200 экземплярами, создан к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Единоборства
Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения боя между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но не стал называть его до официального утверждения.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко
Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко Елена Степаненко заметно похорошела после развода.
Спорт
Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020
Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
Здоровье
Названа разница в заболеваемости коронавирусом в Италии и России
Известный российский врач Александр Мясников рассказал своё мнение о причинах высокой заболеваемости китайским коронавирусом в Италии и привёл в пример опыт России, сообщает DEITA.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ
Футбол
Месси возглавил список футболистов с самыми высокими доходами за сезон
Список самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2019/20 возглавил капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания
На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Экономика
«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка
23 марта банк UBS начал покупку акций «Роснефти» на открытом рынке, сообщила нефтяная компания вечером 23 марта.
Здоровье
Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Общество
Таиланд введет чрезвычайное положение из-за коронавируса
Таиланд собирается ввести в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр и министр обороны королевства Прают Чан-Оча.
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето
Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
Кино
На онлайн-марафоне «Союзмульткарантин» покажут авторские мультфильмы
Киностудия «Союзмультфильм» покажет короткометражные авторские мультфильмы в рамках онлайн-марафона «Союзмульткарантин», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Футбол
Мальдини рассказал, когда с сыном вылечится от коронавируса
Бывший защитник сборной Италии по футболу и "Милана" Паоло Мальдини, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии и заявил, что вместе с сыном Даниэлем должен излечиться от вируса в течение недели.
Здоровье
Минздрав Чехии назвал медпрепарат, «изгоняющий» коронавирус
По словам министра здравоохранения страны Адама Войтеха, лекарство «потенциально помогает сократить время лечения и ускоряет выздоровление, изгоняя вирус из организма».
Происшествия
ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Политика
Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.