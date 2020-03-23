Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаДжонсон объявил в Великобритании карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время обращения к нации объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина из-за распространения нового коронавируса.
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Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании из-за пандемии

Газета.Ru01:04

Премьер Британии объявил о введении в стране карантина

ТАССвчера в 17:27

Что случилось этой ночью: вторник, 24 марта

Интерфакс00:30

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

РИА Новостивчера в 17:44

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01

Жителям Великобритании запретили покидать дома

Фонтанка.Рувчера в 17:22

Джонсон объявил о карантине по всей Британии

RT на русскомвчера в 17:02
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Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:39
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:41
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Происшествия

Двое школьников погибли от удара током под Тамбовом

Двое школьников погибли в результате удара током на трансформаторной подстанции в городе Мичуринске Тамбовкой области.
ТАСС 03:30
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика

В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
REGNUM вчера в 08:38
Авто

Стартовали продажи «арктической» версии УАЗ «Патриот»

Напомним, что лимитированная версия УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, тираж которой будет ограничен 200 экземплярами, создан к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева.
SpeedMe 03:54
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
Единоборства

Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения боя между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но не стал называть его до официального утверждения.
РИА Новости 01:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко

Ольга Бузова показала снимок помолодевшей Елены Степаненко Елена Степаненко заметно похорошела после развода.
Экспресс газета 01:47
Спорт

Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020

Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
МИР 24 вчера в 18:48
Здоровье

Названа разница в заболеваемости коронавирусом в Италии и России

Известный российский врач Александр Мясников рассказал своё мнение о причинах высокой заболеваемости китайским коронавирусом в Италии и привёл в пример опыт России, сообщает DEITA.
Deita.ru 03:45
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Газета.Ru вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ

ИнфоСМИ вчера в 12:36
Футбол

Месси возглавил список футболистов с самыми высокими доходами за сезон

Список самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2019/20 возглавил капитан «Барселоны» Лионель Месси.
News.ru 03:25
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания.
Вести.Ru вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 22 марта в 08:23
Экономика

«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка

23 марта банк UBS начал покупку акций «Роснефти» на открытом рынке, сообщила нефтяная компания вечером 23 марта.
Ведомости вчера в 16:22
Здоровье

Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Lenta.ru 03:35
Общество

Таиланд введет чрезвычайное положение из-за коронавируса

Таиланд собирается ввести в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр и министр обороны королевства Прают Чан-Оча.
РЕН ТВ 04:02
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Кино

На онлайн-марафоне «Союзмульткарантин» покажут авторские мультфильмы

Киностудия «Союзмультфильм» покажет короткометражные авторские мультфильмы в рамках онлайн-марафона «Союзмульткарантин», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Live24 02:45
Футбол

Мальдини рассказал, когда с сыном вылечится от коронавируса

Бывший защитник сборной Италии по футболу и "Милана" Паоло Мальдини, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии и заявил, что вместе с сыном Даниэлем должен излечиться от вируса в течение недели.
РИА Новости 00:23
Здоровье

Минздрав Чехии назвал медпрепарат, «изгоняющий» коронавирус

По словам министра здравоохранения страны Адама Войтеха, лекарство «потенциально помогает сократить время лечения и ускоряет выздоровление, изгоняя вирус из организма».
Евразия Daily вчера в 06:34
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
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