Армия и оружие

ИзвестияИзвестияДжонсон опроверг информацию о сокращении численности британской армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления в Телфорде опроверг публикацию Sunday Times о планах сократить численность сухопутных войск. Об этом он 24 ноября заявил в прямом эфире телеканала Sky News.
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Борис Джонсон
Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы сохраним наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов от ВВП на оборону.
— Борис Джонсон, британский политикТК Звезда 10:46

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