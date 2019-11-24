Армия и оружие
ИзвестияДжонсон опроверг информацию о сокращении численности британской армии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления в Телфорде опроверг публикацию Sunday Times о планах сократить численность сухопутных войск. Об этом он 24 ноября заявил в прямом эфире телеканала Sky News.
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Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы сохраним наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов от ВВП на оборону.
— Борис Джонсон, британский политикТК Звезда 10:46
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