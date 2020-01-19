Политика

Lenta.ruLenta.ruДжонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
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Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за дела Скрипалей

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Несмотря на относительно небольшой размер выборки, в ходе исследования было проведено более 200 УЗИ-обследований и в каждом сканировании ученые нашли до 70 факторов, что позволило группе определить типичные проблемы, которые могут возникнуть как для плода, так и для самих дельфинов.
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