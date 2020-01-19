Политика

Lenta.ruLenta.ruДжонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
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Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Известиявчера в 21:55

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

РИА Новостивчера в 11:56

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за дела Скрипалей

Телеканал 360°вчера в 14:26

В офисе британского премьера назвали подробности его встречи с Путиным

RT на русскомвчера в 13:13

Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений РФ и Великобритании сейчас невозможна

ТАССвчера в 12:31

Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений

Коммерсантъвчера в 12:21

Нормализация отношений России и Великобритании пока невозможна, считает британский премьер Борис Джонсон

Эхо Москвывчера в 18:03
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Армия и оружие

США заблокировали проход военного конвоя РФ в Сирии

Рамблер вчера в 07:45
Политика

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента.
РБК 00:30
Шоу-бизнес

Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале

Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
Аргументы и Факты вчера в 19:46
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов

8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских обязанностей.
Rambler News Service 18 января в 14:13
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
Кино

Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта

Режиссер киноленты «Айка», попавшей в 2018 году в шорт-лист премии «Оскар», Сергей Дворцевой сообщил о требовании возврата 7,5 млн рублей Министерством культуры.
Aobe.ru вчера в 18:59
Общество

Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой

Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
РИА Новости 01:27
Происшествия

На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус

Собеседник агентства уточнил, что детей среди пассажиров не было.
РИА Новости вчера в 23:53
Происшествия

При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека

РБК 00:23
Спорт

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Чехии

ProstoProSport вчера в 07:46
Политика

Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Военное дело 01:16
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Российская газета 00:20
Шоу-бизнес

17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках

В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Телепрограмма вчера в 04:26
Общество

«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой

Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
RT на русском 01:57
Единоборства

Отец Нурмагомедова озвучил гонорар за реванш Хабиба с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, озвучил гонорар, за который его сын готов пойти на реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Sputnik Таджикистан 02:05
Армия и оружие

Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Известия вчера в 15:51
Шоу-бизнес

У Пелагеи нашли элитную недвижимость

По данным газеты, после развода особняк достанется Пелагее, но при условии, что она больше не будет требовать вложений в недвижимость от бывшего мужа.
Lenta.ru 02:20
Общество

Елизавета Пескова рассказала о последних полученных от отца деньгах

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
РБК вчера в 18:59
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг

Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Известия 01:39
Политика

Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента

Президент США Дональд Трамп категорически отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать, говорится в 7-страничном ответе адвокатов на вызов на процесс по импичменту в сенат.
РИА Новости 18 января в 18:06
Энергетика

Переговоры России и Беларуси о транзите нефти затягиваются

Напомним, что соглашения между Россией и Беларусью о поставках нефти в республику завершились 31 декабря.
ГЛАС.RU 01:21
Энергетика

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
РБК 00:15
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Общество

Диетолог Соломатина рассказала о вреде минеральной воды

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности бесконтрольного потребления минеральной воды.
Политическая Экспертиза 01:47
Здоровье

Эти 4 изменения в завтраке помогут активнее сжигать жир уже с утра

Специалистами диетологами определены и рекомендованы четыре необходимые изменения в завтраке, которые помогут активнее сжигать жир в организме уже с утра при помощи полезного завтрака.
Ugpressa.ru вчера в 22:30
Политика

Япония намерена добиваться подписания мирного договора с Россией

Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией остаются разногласия по поводу островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающим мелким островам, которые были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.
Газета.Ru 00:20
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первенца

Материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей начнут выдавать с марта или апреля текущего года.
Рифей-Пермь 00:54
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 01:29
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