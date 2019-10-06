Политика
Красная веснаБорис Джонсон добровольно в отставку не уйдет
Заявление об отказе добровольно покинуть свой пост сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 6 октября сообщает The Sunday Times.
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Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Футбол
«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и вышли на первое место в турнирной таблице.
РИА Новости 09:03
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Российский миллиардер пояснил, зачем высыпал на зрителей форума 20 тысяч долларов
BFM.ru 09:55
Политика
Зеленский опроверг, что Трамп ставил условия для их встречи
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг японскому агентству Киодо информацию, что американский лидер Дональд Трамп выдвигал условия для встречи на высшем уровне и давил на него касательно расследования в отношении сына Джо Байдена.
РИА Новости 05:50
Наука
Разработан мобильный биосенсор на основе оксида графена
Группа инженеров из центра «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана усовершенствовала технологию создания биосенсоров на основе оксида графена.
Индикатор 09:29
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском вчера в 13:34
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали об «октябрьском потеплении» в Москве
Вильфанд подчеркнул, что во второй половине недели москвичей ждёт «октябрьское потепление»: в четверг температура будет выше нормы на 1 °С, а в пятницу днём воздух может прогреться до +14 °С, что на 2 °С превысит климатическую норму.
RT на русском 09:18
Политика
Израиль намерен заключить договор о ненападении с арабскими странами
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с инициативой подписания договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива.
РИА Новости 03:35
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль 04 октября в 16:10
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
РИА Новости 08:35
Космос
NASA опубликовало 3D-карту Луны
Космическое ведомство США на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, которая прежде всего предназначена для художников и создателей компьютерной графики.
Naked Science 09:24
Происшествия
На Кубани на сахарном заводе погибли двое рабочих
По предварительной версии, вечером 5 октября на сахарном заводе в Кореновске несколько рабочих отравились неизвестным веществом, двое из них погибли.
Краснодарские известия 07:23
Политика
МИД России назвал враждебной акцией допрос депутата Юмашевой в США
Российский МИД назвал «очередной враждебной акцией» допрос члена комитета Госдумы по международным делам Инги Юмашевой («Единая Россия»).
Коммерсантъ 06:37
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Футбол
Ерёменко не попал в заявку «Ростова» на матч с ЦСКА
Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко пропустит выездной матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
Чемпионат 08:39
Гаджеты
Смартфоны Honor V30 и V30 Pro получат 60-мегапиксельные камеры
Как сообщается, разрешение главного датчика основной камеры в обоих случаях составит 60 Мп (в реальности, скорее, 64 Мп), но в Honor V30 камера будет тройной, а в Honor V30 Pro — с четырьмя модулями.
iXBT.com 08:07
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.
Российская газета вчера в 01:55