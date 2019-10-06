Политика
ИзвестияДжонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II
Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II. Об этом 6 октября пишет The Sunday Times.
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Политика
Путин объяснил, зачем США обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы
Президент РФ Владимир Путин объяснил, зачем США обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы в 2016 году.
ФАН 08:23
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Политика
Зелю геть: на Майдане начали угрожать Зеленскому
Новостной фронт 06:22
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
РИА Новости 06:23
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Религия
Протоиерей Смирнов призвал учить детей церковнославянскому языку вместо английского
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов предложил обучать детей церковнославянскому языку вместо в английского.
Интерфакс 02:29
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera вчера в 07:11
Политика
Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter
16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ 04 октября в 03:04
Общество
Акция памяти жертв политических репрессий пройдет сегодня в Москве
Ранее организаторы хотели провести шествие от Лубянки до Стены скорби на проспекте Сахарова. В мэрии отказались согласовывать марш.
Эхо Москвы 05:30
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Футбол
ЦСКА и «Ростов» определились с формой на матч РПЛ
В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов» обе команды выступят в домашней экипировке.
Чемпионат 04:26
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
RT на русском 08:02
Волейбол
Российские волейболисты обыграли египтян на Кубке мира
После пяти матчей сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице Кубка мира, имея в активе 9 очков.
ТАСС Спорт 00:07
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Музыка
Впервые за 15 лет на «Евровидении» исполнят песню на русском языке
Впервые за последние 15 лет на международном песенном конкурсе «Евровидение» в прямом эфире прозвучит песня на русском языке.
iReactor вчера в 15:06
Наука
Парализованный мужчина прошел более 100 метров благодаря экзоскелету
МедиаПоток вчера в 10:03
Происшествия
Подросток убил пять человек на австрийском курорте
В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.
Известия 05:32
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Общество
Шоколад и кофе могут омолодить организм
Оба продукты богаты флавонидами и замедляют процесс окисления организма. Правда, шоколад следует выбирать исключительно горький.
Телепрограмма вчера в 03:01
Кино
Миккельсен и Кодзима: Comic Con Russia открыл свои двери в Москве
Фильмы "Поиск" и "Профайл" были первыми ласточками, российский режиссер снял целый сериал "Глубокая ночь" о ходячих мертвецах и несколько серий презентовал на Comic Con.
РЕН ТВ 04 октября в 03:00
Общество
Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты
Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.
RT на русском 04 октября в 01:28
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Политика
Израиль намерен заключить договор о ненападении с арабскими странами
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с инициативой подписания договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива.
РИА Новости 03:35
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36