Политика
ИзвестияДжонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II
Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II. Об этом 6 октября пишет The Sunday Times.
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Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Наука
В России разработают судно для подъема затонувших кораблей
Петербургский Крыловский государственный научный центр приступил к разработке универсального средства подъема различных затонувших объектов, в том числе надводных кораблей и подводных лодок.
N+1 вчера в 06:49
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28
Общество
На Камчатке ввели красный код опасности для авиации из-за вулкана
Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) объявила для авиации "красный" код опасности.
Накануне.Ru 05:44
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.
RT на русском 05:49
Наука
Парализованный мужчина прошел более 100 метров благодаря экзоскелету
МедиаПоток вчера в 10:03
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
РИА Новости 06:23
Политика
Axios: Трамп объяснил звонок Зеленскому просьбой главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что он «даже не хотел» проводить в июле телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 02:38
Политика
Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Армия и оружие
В ДНР обвинили силовиков в обстреле детского сада в Донецке
Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 06:17
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Энергетика
Китайская CNPC отказалась от разработки иранского газового проекта
Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что китайская нефтегазовая компания CNPC отказалась от разработки иранского газового проекта "Южный Парс 11", пишет агентство Shana.
РИА Новости 06:16
Политика
КНДР объявила о провале ядерных переговоров с США в Швеции
В субботу представитель Северной Кореи заявил, что переговоры по ядерной программе на уровне рабочих групп, которые проходили в Швеции между официальными лицами из Пхеньяна и Вашингтона были прерваны.
Российская газета вчера в 16:42
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Футбол
Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру вчера в 14:14
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
Газета.Ru 02:58
Здоровье
Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач
Одной из ведущих причин инсульта и сердечного приступа является атеросклероз, симптомом которого является сужение артерий.
Соловей.Инфо 04:00
Политика
Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».
Телеканал 360° вчера в 22:58
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Кончаловского выходит замуж
Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о своей помолвке.
Культуромания 03:38
Политика
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия 04 октября в 23:20
Кино
«Ходячие мертвецы» продлены на 11 сезон
Kinonews.ru 04:59
Армия и оружие
В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии
Известия вчера в 20:43
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Политика
Белый дом попросит конгрессменов проголосовать по импичменту Трампа
Белый дом направит спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу процедуры импичмента президента.
РЕН ТВ 04 октября в 11:42
Здоровье
Названы продукты, понижающие риск развития онкологии
Ученые заявили, что уменьшить риск развития рака можно благодаря правильно подобранным продуктам питания. Об этом пишет портал «Медикфорум».
iReactor 04:33