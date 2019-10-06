Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II. Об этом 6 октября пишет The Sunday Times.

Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II

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