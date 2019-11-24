Армия и оружие
КоммерсантъДжонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск. О том, что численность вооруженных сил будет сохранена, он заявил, выступая в городе Телфорд, графство Шропшир.
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Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы сохраним наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов от ВВП на оборону.
— Борис Джонсон, британский политикТК Звезда 10:46
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