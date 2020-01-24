Политика

Газета.RuГазета.RuБорис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение Лондона с Евросоюзом по Brexit. Он назвал произошедшее фантастическим моментом, который является итогом демократического выбора британского народа и предвещает новую главу в британской истории.
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Борис Джонсон
Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдаю демократический мандат народа Великобритании. Этот акт возвещает о новой главе в нашей национальной истории.
— Борис Джонсон, британский политикНовостной фронт 14:09

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