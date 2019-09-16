Политика

Газета.RuГазета.RuДжонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов

Отмечается, что причиной такого поведения стала толпа недовольных демонстрантов, которые выкрикивали в адрес британского премьера лозунг "Позор". Они остановили Джонсона, который направлялся после проведенных с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и самим Беттелем переговоров на брифинг.
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 Bloomberg, премьер-министр Британии Борис Джонсон во время своего визита в Люксембург был вынужден покинуть совместную пресс-конференцию с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой кабмина герцогства Ксавье Беттелем из-за большого числа демонстрантов.
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