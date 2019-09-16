Политика
Газета.RuДжонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Отмечается, что причиной такого поведения стала толпа недовольных демонстрантов, которые выкрикивали в адрес британского премьера лозунг "Позор". Они остановили Джонсона, который направлялся после проведенных с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и самим Беттелем переговоров на брифинг.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg, премьер-министр Британии Борис Джонсон во время своего визита в Люксембург был вынужден покинуть совместную пресс-конференцию с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой кабмина герцогства Ксавье Беттелем из-за большого числа демонстрантов.Московский Комсомолецвчера в 17:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Толпа демонстрантов вынудила Джонсона бежать с брифинга в Люксембурге
Московский Комсомолецвчера в 17:59
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:35, Вашингтон
Происшествия
Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту
Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
РБК 02:07
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК вчера в 09:41
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Общество
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России
В сфере услуг высокую зарплату предлагают автоэлектрику, парикмахеру и риелтору, говорится в материалах министерства.
ТАСС вчера в 20:02
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
ИА DixiNews // Новости Уфы вчера в 04:03
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика
Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно
18 апреля президент Эстонии прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики.
RT на русском 01:54
Армия и оружие
Вторая жизнь «Залива»: построят ли в Керчи вертолетоносцы
Известия 15 сентября в 17:02
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости вчера в 01:28
Политика
Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»
Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна вчера в 16:46
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Происшествия
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
ТАСС 01:36
Футбол
«Ростов» победил «Ахмат» и попал в тройку лидеров РПЛ
Сегодня, 16 сентября, "Ростов" вырвал волевую победу у "Ахмата" в последнем девятом туре российской Премьер-лиги.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 15:58
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Политика
Повторные парламентские выборы начались в Израиле
В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.
Газета.Ru 00:59
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
Профессор Меркель объяснил, почему Россия не «аннексировала» Крым
Профессор Гамбургского университета, преподаватель философии права Райхард Меркель прокомментировал заявления западных политиков об "аннексии" Крыма Россией.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03