с чего всё началось

Отмечается, что причиной такого поведения стала толпа недовольных демонстрантов, которые выкрикивали в адрес британского премьера лозунг "Позор". Они остановили Джонсона, который направлялся после проведенных с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и самим Беттелем переговоров на брифинг.

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