Политика
REGNUMДжонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter. "Теперь буду консультироваться с лидерами стран ЕС по поводу того, как нам реагировать". Туск Письмо 19 октября поступило Туску от британского премьер-министра Бориса Джонсона.
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Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Кубанские новости вчера в 08:33
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Политика
Медведев прибыл с визитом в Сербию
Российский премьер Дмитрий Медведев в субботу, 19 октября, прибыл в Сербию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Политика Сегодня 06:44
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика
Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami.
Газета.Ru 22:30
Происшествия
Четырёх пострадавших при прорыве дамбы доставили в Красноярск
Четверо пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе доставлены в Красноярскую краевую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
News.ru 21:44
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 17 октября в 05:20
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом.
РИА Новости 20:46
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Происшествия
В Екатеринбурге подняли на поверхность тело второго погибшего рабочего
Тело второго сотрудника коммунальных служб, которого завалило грунтом в Екатеринбурге, подняли на поверхность в воскресенье, 20 октября.
Известия 23:02
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ 17 октября в 23:46
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о переброске около 1000 военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.
RT на русском 23:30
Армия и оружие
Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере страны.
РЕН ТВ 09:37
Здоровье
Подготовлен план перехода на МКБ-11
План перехода российского здравоохранения на МКБ-11подготовлен и будет утвержден после обсуждения со специалистами.
Medvestnik.ru вчера в 17:19
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ 16 октября в 22:42
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 04:14
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 11:37
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в планировании военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы планирует начать широкомасштабные военные действия.
Телеканал 360° вчера в 08:29
Общество
Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования
Основатель Tesla и Space X Илон Маск, выступивший на краснодарском форуме «Дело за малым!», назвал российское образование хорошим.
РБК вчера в 18:33
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00