Политика
REGNUMДжонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter. "Теперь буду консультироваться с лидерами стран ЕС по поводу того, как нам реагировать". Туск Письмо 19 октября поступило Туску от британского премьер-министра Бориса Джонсона.
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Джонсон написал Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года
Вести.Ruвчера в 19:33
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Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Газета.Ru вчера в 23:06
Энергетика
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru вчера в 21:19
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
В Екатеринбурге двух рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта
Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
РИА Новости 01:25
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Происшествия
После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели
Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК вчера в 23:31
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика
Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Наука
Чем нас лечат: псориаз. Зима близко
Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить эту болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные меры добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.
Индикатор 17 октября в 11:34
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна вчера в 10:52
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Экономика
Компании Глеба Франка купили квоты по добыче краба на 38 млрд рублей
Компании, входящие в РРПК, приобрели квоты на добычу краба на сумму 38,2 млрд рублей.
REGNUM 18 октября в 00:18
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:35
Космос
На Марсе когда-то были соленые озера, похожие на те, что на Земле
Результаты показывают, что озеро, которое находилось в кратере Гейл более 3 млрд лет назад, подверглось эпизоду высыхания, потенциально связанному с глобальным высыханием Марса.
Капитал страны вчера в 17:24
Происшествия
В Подмосковье избили журналистов «Новой газеты» и зоозащитников
Отмечается, что они прибыли на станцию «Круглое озеро», так как там по информации зоозащитников, регулярно проводится незаконная притравка на лис.
Говорит Москва вчера в 16:08
Происшествия
При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля
Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
RT на русском 02:14
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru вчера в 05:21
Футбол
«Спартак» отомстил журналистам «Спорт-Экспресс» за обложку с Джокером
Троих журналистов издания «Спорт-Экспресс» не пустили в ложу прессы на матч «Спартак» — «Рубин», поскольку на минувшей неделе один из выпусков газеты вышел с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе героя комиксов Джокера.
Нева Спорт вчера в 15:06
Политика
Названы четыре причины провалов США на переговорах
Американские дипломаты весьма компетентны, но не могут достигнуть прогресса по замороженным конфликтам, пишет обозреватель Foreign Policy, выделяя четыре психологические причины, которые этому мешают.
Взгляд.ру 02:23
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Здоровье
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Дума ТВ 17 октября в 05:34
Общество
Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим»
Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим».
REGNUM вчера в 01:41
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую прошивку MIUI 11
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 11 для своих смартфонов. Первыми обновили устройства китайские пользователи.
Политическая Экспертиза вчера в 23:41
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34