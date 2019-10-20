Политика

REGNUMREGNUMДжонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter. "Теперь буду консультироваться с лидерами стран ЕС по поводу того, как нам реагировать". Туск Письмо 19 октября поступило Туску от британского премьер-министра Бориса Джонсона.
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Джонсон: отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Великобритании и ЕС

ТАСС19:15
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
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Торможение нейронов в мозге продлило жизнь червям и мышам

Американские биологи продлили жизнь нематодам и мышам, подавив у них активность нейронов в мозге.
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Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.
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Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

МЧС России опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае.
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Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
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Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

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В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков

В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
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Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

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Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
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Происшествия

В Екатеринбурге рабочих завалило грунтом

Двое рабочих погибли под завалом грунта в микрорайоне Академический (Екатеринбург), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

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Московские ученые предложили лечить рак с помощью кремния

Ученые из МГУ имени Ломоносова совместно с коллегами из Германии предложили бороться с раком с помощью наполненных лекарством наноконтейнеров на основе кремния.
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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
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Немецкий автопроизводитель Audi представил на российском рынке кроссовер Q3 второго поколения.
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Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
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В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110

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В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского

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Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в перевооружении

Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил поддержку России в перевооружении страны, об этом 19 октября он заявил на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

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Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии

По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
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