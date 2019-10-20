с чего всё началось

О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter. "Теперь буду консультироваться с лидерами стран ЕС по поводу того, как нам реагировать". Туск Письмо 19 октября поступило Туску от британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Армия и оружие Российскую морскую пехоту реформируют в экспедиционные войска России Как пояснили в Минобороны, офицер морской пехоты должен будет не только уметь грамотно вести боевые действия, но и иметь навыки дипломата и владеть иностранными языками для проведения политики России в той точке мира, куда он будет направлен для решения задач.

Здоровье По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников «Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.

Политика Новак: Решение споров «Газпрома» и «Нафтогаза» будет основой партнерства с 2020 года Россия считает урегулирование споров «Газпрома» и «Нафтогаза» в суде основой партнерства по газу с 2020 года и ждет ответа Украины на предложение о мировой.

Экономика Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.

Происшествия В ДТП под Киевом погибла известная мотоблогер Популярная Instagram-модель и мотоблогер Елена, известная под ником @kuzavini, погибла в аварии на Гостомельской трассе под Киевом.

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова с размахом отметила день рождения в Эмиратах Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова двумя днями назад, 18 октября, пышно отметила свой 34-й день рождения.

Происшествия В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

Фигурное катание Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

ЖКХ Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды «18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.

Футбол Молодежка ЦСКА разгромила «Уфу» и поднялась на второе место В активе ЦСКА 25 очков, «Уфа» замыкает таблицу с 2 очками. Первенство России среди молодежных команд.

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Политика Трамп признался в симпатии к россиянам и указал на безумие Клинтон Дональд Трамп в своем Twitter признался в симпатии к россиянам и рассказал, что считает Хиллари Клинтон безумной после ее заявлений о том, что некоторые американские политики связаны с Россией.

Армия и оружие «Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.

Общество В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.

Авто Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.

Футбол Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях.

Технологии В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.

Политика Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.

Хоккей «Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.

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Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.