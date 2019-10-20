Политика

REGNUMREGNUMДжонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter. "Теперь буду консультироваться с лидерами стран ЕС по поводу того, как нам реагировать". Туск Письмо 19 октября поступило Туску от британского премьер-министра Бориса Джонсона.
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с чего всё началось
Позже, 20 октября, Туск в своем Twitter
 все же подтвердил получение первого письма и пообещал проконсультироваться с европейскими лидерами для осуществления дальнейших действий.
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