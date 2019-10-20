Политика
REGNUMДжонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter. "Теперь буду консультироваться с лидерами стран ЕС по поводу того, как нам реагировать". Туск Письмо 19 октября поступило Туску от британского премьер-министра Бориса Джонсона.
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с чего всё началось
Позже, 20 октября, Туск в своем Twitter все же подтвердил получение первого письма и пообещал проконсультироваться с европейскими лидерами для осуществления дальнейших действий.Известиявчера в 17:45
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Джонсон написал Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года
Вести.Ruвчера в 19:33
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Армия и оружие
Российскую морскую пехоту реформируют в экспедиционные войска России
Как пояснили в Минобороны, офицер морской пехоты должен будет не только уметь грамотно вести боевые действия, но и иметь навыки дипломата и владеть иностранными языками для проведения политики России в той точке мира, куда он будет направлен для решения задач.
Военное обозрение вчера в 06:53
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По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
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Соловей.Инфо вчера в 05:15
Политика
Новак: Решение споров «Газпрома» и «Нафтогаза» будет основой партнерства с 2020 года
Россия считает урегулирование споров «Газпрома» и «Нафтогаза» в суде основой партнерства по газу с 2020 года и ждет ответа Украины на предложение о мировой.
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Евгения Феофилактова с размахом отметила день рождения в Эмиратах
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Bimru.ru 03:02
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
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Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
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РИА Новости 01:51
ЖКХ
Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды
«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Известия 03:10
Футбол
Молодежка ЦСКА разгромила «Уфу» и поднялась на второе место
В активе ЦСКА 25 очков, «Уфа» замыкает таблицу с 2 очками. Первенство России среди молодежных команд.
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Футбол
Попавший в реанимацию футболист молодежки «Рубина» выведен из комы
Московский Комсомолец 04:09
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Политика
Трамп признался в симпатии к россиянам и указал на безумие Клинтон
Дональд Трамп в своем Twitter признался в симпатии к россиянам и рассказал, что считает Хиллари Клинтон безумной после ее заявлений о том, что некоторые американские политики связаны с Россией.
Вести.Ru 01:43
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«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Экономика сегодня вчера в 13:49
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
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Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru 18 октября в 16:55
Футбол
Зенит — Ростов 6:1
Газета.Ru вчера в 13:42
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
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Футбол
Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах
Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях.
Вести.Ru 03:31
Технологии
В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков
В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ вчера в 13:38
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Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РИА Новости вчера в 22:42
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Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Хоккей
«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве
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Спорт-Экспресс 00:46
Авто
Дешевая версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Южнокорейская компания Kia за первые девять месяцев 2019 года зафиксировала наибольший спрос в отношении кроссовера Kia Sportage.
Faktom вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru 17 октября в 11:14
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
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Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
В 2024 году Россия возьмет под контроль Черногорию, Болгарию и Сербию, присоединит к себе Южную Украину и ракетным ударом сметет с лица земли целый Стокгольм.
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