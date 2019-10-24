Политика
RT на русскомДжонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря. По его словам, это единственный шанс вывести страну из тупика в связи с брекситом. Об этом сообщает Associated Press.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:51, Вашингтон
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество
Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей
РИА Новости 11:06
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Марии Бутиной в Россию
Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию.
ТАСС 14:40
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Утро.ru 14:30
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Политика
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Музыка
Селена Гомес выпустила два клипа, посвященных Джастину Биберу
Певица спела о несчастной любви. За прошедшую неделю Селена Гомес презентовала два клипа. Обе песни посвящены несчастной любви.
Srnsk 14:27
Общество
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
Власти США не позволят боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
РБК 14:05
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".
РИА Новости 14:47
Хоккей
Салават Юлаев — Витязь 2:1 (Овертайм)
Встречей с «Витязем» уфимцы завершили серию домашних игр. Очередной матч КХЛ подопечные Николая Цулыгина проведут на выезде, 27 октября.
Стерлитамакский рабочий 12:36
Происшествия
Начальника больницы ФСИН уличили в продаже наркотиков заключенным
В Челябинской области начальника больницы управления ФСИН задержали за попытку сбыта наркотиков заключенным.
Lenta.ru 13:58
Космос
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Авто
Количество автодилеров снизилось в России
Тарантас Ньюс вчера в 02:07
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной
Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
Рамблер 14:33
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Армия и оружие
Пентагон попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО
США будут призывать партнеров по НАТО предоставить дополнительные средства ПВО Саудовской Аравии для защиты от угроз и провокаций в регионе, заявил в четверг министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости 09:42
Общество
Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш»
В оргкомитете сообщили, что будут продолжать переговоры со столичными властями. Также был подан иск в суд, чтобы обжаловать отказ.
РБК 14:41
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Происшествия
Басманный суд продлил до 25 января арест троим фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы в среду продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей троим фигурантам дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова - Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:37
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБК 12:54
Армия и оружие
В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.
RT на русском 14:10