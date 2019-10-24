с чего всё началось

Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря. По его словам, это единственный шанс вывести страну из тупика в связи с брекситом. Об этом сообщает Associated Press.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Футбол Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом» Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.

Экономика Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Марии Бутиной в Россию Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию.

Хоккей Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Армия и оружие Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.

Политика Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.

Музыка Селена Гомес выпустила два клипа, посвященных Джастину Биберу Певица спела о несчастной любви. За прошедшую неделю Селена Гомес презентовала два клипа. Обе песни посвящены несчастной любви.

Общество Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.

Общество Forbes назвал самых богатых женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Армия и оружие Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии Власти США не позволят боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.

Футбол ЦСКА — Ференцварош 0:1 Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".

Хоккей Салават Юлаев — Витязь 2:1 (Овертайм) Встречей с «Витязем» уфимцы завершили серию домашних игр. Очередной матч КХЛ подопечные Николая Цулыгина проведут на выезде, 27 октября.

Происшествия Начальника больницы ФСИН уличили в продаже наркотиков заключенным В Челябинской области начальника больницы управления ФСИН задержали за попытку сбыта наркотиков заключенным.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Шоу-бизнес Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.

Кино Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах» Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.

Армия и оружие Пентагон попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО США будут призывать партнеров по НАТО предоставить дополнительные средства ПВО Саудовской Аравии для защиты от угроз и провокаций в регионе, заявил в четверг министр обороны США Марк Эспер.

Общество Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш» В оргкомитете сообщили, что будут продолжать переговоры со столичными властями. Также был подан иск в суд, чтобы обжаловать отказ.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Происшествия Басманный суд продлил до 25 января арест троим фигурантам дела Абызова Басманный суд Москвы в среду продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей троим фигурантам дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова - Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг, передает корреспондент ТАСС.

Экономика Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.