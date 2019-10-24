Политика
ВедомостиДжонсон намерен провести досрочные выборы в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телеобращении попросил парламент провести досрочные выборы 12 декабря. С помощью этого он хочет добиться выхода страны из ЕС.
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Общество
Сбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка.
REGNUM 03:48
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что похудела на 15 кг благодаря мужу-кровососу
Millionaire.ru 13:33
Авто
Раскрыта новая возможность для клиентов каршеринга
Клиенты компании YouDrive, предлагающей услуги каршеринга, смогут приобрести машины из ее автопарка.
Мослента 21 октября в 11:43
Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Футбол
Селтик — Лацио 2:1 (2-й тайм)
«Селтик» одержал домашнюю победу над «Лацио» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Soccer.ru 16:56
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы 00:15
Происшествия
Сотрудник ядерного центра в Сарове осужден за майнинг криптовалют
Суд в Сарове приговорил сотрудника ядерного центра А.Рыбкина к трем годам заключения и штрафу, за майнинг криптовалют с использованием ведомственного компьютерного оборудования.
Вечерний курьер 14:23
Политика
Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине
В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Политика
Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК 17:38
Политика
Россия продолжит мирить сирийцев и курдов
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности России продолжать посреднические переговоры между сирийцами и курдами.
News.ru 16:35
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола
Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Игры
The Elder Scrolls VI слухи о драконах из Skyrim
Вышедший уже относительно давно The Elder Scrolls 5 Skyrim до сих пор является одной из самых популярных и любимых RPG игр.
Goroday.ru 22 октября в 14:11
Фигурное катание
Российские фигуристы сутки добирались до Канады
Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
Рамблер 02:44
Гаджеты
Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу
Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.
The GEEK 01:43
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России
Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 13:45
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Журналисты называют причиной наличие у РФ стратегических ядерных сил.
Военное дело 01:05
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Наука
ИИ поможет писать тексты парализованным людям
НАСА не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского модуля «Викрам» Так ИИ смог считать воображаемые предложения волонтера с точностью до 95% и скоростью около 66 символов в минуту, сообщили исследователи на ежегодном собрании Общества нейронаук.
Хайтек 11:44
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета 01:25
Наука
Обыкновенные игрунки могут выучить новый диалект
Через некоторое время новички адаптировали свои призывы к новому диалекту. Его обезьяны выучили в результате социального обучения.
Научная Россия 04:57