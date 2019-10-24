с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телеобращении попросил парламент провести досрочные выборы 12 декабря. С помощью этого он хочет добиться выхода страны из ЕС.

Общество Сбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка.

Авто Раскрыта новая возможность для клиентов каршеринга Клиенты компании YouDrive, предлагающей услуги каршеринга, смогут приобрести машины из ее автопарка.

Экономика Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Футбол Селтик — Лацио 2:1 (2-й тайм) «Селтик» одержал домашнюю победу над «Лацио» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Здоровье В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.

Происшествия Сотрудник ядерного центра в Сарове осужден за майнинг криптовалют Суд в Сарове приговорил сотрудника ядерного центра А.Рыбкина к трем годам заключения и штрафу, за майнинг криптовалют с использованием ведомственного компьютерного оборудования.

Политика Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Политика Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент» Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.

Политика Россия продолжит мирить сирийцев и курдов Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о готовности России продолжать посреднические переговоры между сирийцами и курдами.

Футбол Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм) «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Общество Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.

Происшествия Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Игры The Elder Scrolls VI слухи о драконах из Skyrim Вышедший уже относительно давно The Elder Scrolls 5 Skyrim до сих пор является одной из самых популярных и любимых RPG игр.

Фигурное катание Российские фигуристы сутки добирались до Канады Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.

Гаджеты Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.

Авто Новый Volkswagen Golf появится в России Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген» Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».

Наука ИИ поможет писать тексты парализованным людям НАСА не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского модуля «Викрам» Так ИИ смог считать воображаемые предложения волонтера с точностью до 95% и скоростью около 66 символов в минуту, сообщили исследователи на ежегодном собрании Общества нейронаук.

Футбол Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом» Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.