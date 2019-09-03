Политика

РЕН ТВРЕН ТВДжонсон лишился большинства в парламенте Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после выхода из правящей Консервативной партии депутата. Из рядов партии ушел Филипп Ли, который являлся экс-замминистра юстиции.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Депутат британского парламента Филлип Ли покидает консервативную партию и вступает в ряды либеральных демократов, сообщил
 он на своей странице в Twitter.
Ведомости13:14

Подробнее о событии

Британский премьер Борис Джонсон лишился большинства в парламенте

Эхо Москвы19:47

СМИ: из Консервативной партии исключат всех депутатов, выступивших против Джонсона

ТАСС18:39

Джонсон лишился большинства в британском парламенте

Интерфакс11:29

Правительство Джонсона потеряло большинство в британском парламенте

Газета.Ru14:08

Джонсон потерял большинство в парламенте

RT на русском11:59

Правительство Джонсона потеряло большинство в британском парламенте

РБК11:38

Джонсон потерял большинство в британском парламенте

Ведомости13:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:27, Вашингтон
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика

Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Политика

Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ

В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах.
ТАСС 19:26
Кино

Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей

Дни24 01:31
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru вчера в 03:18
Культура

Поклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции

Известия 13:26
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Футбол

«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/20.
Sport24.ru 14:12
Происшествия

В Перу зафиксировали взрыв в кратере вулкана Убинас

"Институт геофизики Перу сообщает, что сегодня, 3 сентября, в 15.58 по местному времени (23.58 мск) был зарегистрирован взрыв в кратере вулкана Убинас", - говорится в сообщении института, опубликованном в Twitter.
РИА Новости 18:59
Финансы

Российской банковской системе предсказали волну дефолтов

Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус 18:36
Футбол

Венгер признался, что пока не готов вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пока не готов снова вернуться к работе.
RT на русском 05:19
Наука

Сильная магнитная буря обрушилась на Землю

News.ru вчера в 06:51
Гаджеты

Google выпустила релизную версию Android 10

Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Происшествия

Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Общество

В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Кино

На Венецианском фестивале показали фильм «Мартин Иден»

В конкурсной программе 76-го Венецианского кинофестиваля представили ленту «Мартин Иден» итальянского режиссера Пьетро Марчелло.
Россия – Культура 08:30
Общество

Топилин назвал число работающих пенсионеров в России

В настоящее время в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на встрече министров труда стран G20 в Японии.
Ведомости 01 сентября в 09:22
Экономика

Fesco планирует вложить $260 миллионов в угольный терминал в Зарубино

РИА Новости 17:25
Политика

Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
Экономика

Медведев определил три направления развития рынка жилья

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Общество

В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».
RT на русском 05:23
Происшествия

Начинающий порноактер умер после проб в Испании

Телеканал 360° 14:38
Наука

Поведение собак зависит от особенности строения их головного мозга

Ugpressa.ru 15:56
Происшествия

Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе

Lenta.ru 07:56
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели

Российская газета 10:15
Экономика

Минэкономразвития хочет усложнить блокировку счетов бизнеса

Минэкономразвития планирует усложнить процесс блокировки банковских счетов компаний, а также упростить их разблокировку, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства «Трансформация делового климата».
Ведомости 12:00
Наука

У детей «из пробирки» нашли изменения в ДНК

Сообщается, что речь идёт о метилировании ДНК — изменении её структуры, при котором некоторые атомы присоединяются к другим молекулам.
Life.ru 07:19
Политика

Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
Интерфакс 19:25
Интернет

В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием

В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное