с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News. Это произошло после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Происшествия В Турции девочка из России утонула в бассейне Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Экономика Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году.

Происшествия В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Происшествия В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.

Происшествия Прокурор запросил пять лет лишения свободы для Евгения Коваленко В Мещанском районном суде прокурор запросил пять лет колонии общего режима для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, которого обвиняют в насилии в отношении бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК).

Армия и оружие Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции "Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Экономика В России выросло число пользователей интернет-банкинга Более половины (55,2%) взрослого населения России в 2018 году пользовались дистанционным доступом к банковским счетам, тогда как в 2017 году эта доля составляла 45,1%, следует из результатов замера индикаторов финансовой доступности, проведенного ЦБ.

Футбол «Спартак»: «Хотим, чтобы работа судейского корпуса была равной по отношению ко всем клубам РПЛ» Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выступил с комментарием по итогам общего собрания клубов РПЛ, на котором, помимо прочего, рассматривался вопрос судейства в чемпионате России.

Происшествия Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.

Футбол Круговой назвал свою зарплату в «Зените» и «Уфе» Новичок «Зенита» Данил Круговой опроверг информацию о том, что ЦСКА предлагал ему зарплату в два миллиона рублей в месяц, а петербургский клуб давал три миллиона.