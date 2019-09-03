Политика
RT на русскомДжонсон потерял большинство в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News. Это произошло после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Теннис
Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open
GoTennis.ru 13:54
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Футбол
Представлен официальный логотип ЧМ-2022
Московский Комсомолец 14:04
Экономика
Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год
Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году.
Известия 13:41
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 10:56
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона
Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Происшествия
Прокурор запросил пять лет лишения свободы для Евгения Коваленко
В Мещанском районном суде прокурор запросил пять лет колонии общего режима для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, которого обвиняют в насилии в отношении бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК).
Медиазона 13:03
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции
"Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:13
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Экономика
В России выросло число пользователей интернет-банкинга
Более половины (55,2%) взрослого населения России в 2018 году пользовались дистанционным доступом к банковским счетам, тогда как в 2017 году эта доля составляла 45,1%, следует из результатов замера индикаторов финансовой доступности, проведенного ЦБ.
Rambler News Service 14:00
Гаджеты
Сеть «взорвало» видео, как мужчина делает из AirPods золотые наушники
VistaNews вчера в 23:10
Армия и оружие
Установлена причастность командира ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Московский Комсомолец 02:58
Футбол
«Спартак»: «Хотим, чтобы работа судейского корпуса была равной по отношению ко всем клубам РПЛ»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выступил с комментарием по итогам общего собрания клубов РПЛ, на котором, помимо прочего, рассматривался вопрос судейства в чемпионате России.
Sport24.ru 12:24
Хоккей
«Авангард» одолел на выезде «Йокерит»
Спорт-Экспресс 13:48
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Футбол
Круговой назвал свою зарплату в «Зените» и «Уфе»
Новичок «Зенита» Данил Круговой опроверг информацию о том, что ЦСКА предлагал ему зарплату в два миллиона рублей в месяц, а петербургский клуб давал три миллиона.
Sport24.ru 12:44
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Игры
Свежий трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён драме злодея
Ubisoft представила свежий кинематографический трейлер Ghost Recon Breakpoint, посвящённый предыстории Коула Д. Уокера — главного злодея боевика, роль которого досталась Джону Бернталу.
Игромания.ру 12:21
Футбол
ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко
На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru 09:50