Политика

RT на русскомRT на русскомДжонсон потерял большинство в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News. Это произошло после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии.
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"После продолжительных размышлений я пришел к выводу, что больше не могу служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии", - написал Ли в письме, которое он направил Джонсону и опубликовал на своей странице в Twitter
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