с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Палату общин согласиться на проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года вместо запланированного 2022 года.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Футбол ЦСКА — Ференцварош 0:1 Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.

Экономика В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Политика Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Наука Человеческую яйцеклетку отредактирует российский ученый-биолог Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.

Футбол Португалия обошла Россию в рейтинге УЕФА Начиная с сезона 2021/22 Португалия сможет делегировать три клуба в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды).

Армия и оружие Сербия заказала комплекс «Панцирь-С» Ранее Минобороны РФ сообщило, что зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС РФ переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства.

Здоровье На Украине зафиксирована вспышка дифтерии Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.