Политика

Вести.RuВести.RuДжонсон предложил британскому парламенту досрочные выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Палату общин согласиться на проведение досрочных выборов 12 декабря 2019 года вместо запланированного 2022 года.
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с чего всё началось
Британский премьер-министр Борис Джонсон согласен дать парламенту больше времени на рассмотрение документов по Brexit, если они согласятся провести внеочередные выборы 12 декабря, передает
 Би-би-си.
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