с чего всё началось

Премьер написал лидеру лейбористов Джереми Корбину письмо, которое опубликовал в своем Twitter. В нем он указал, что если ЕС предоставит Лондону отсрочку, то Великобритания должна будет оставаться в составе объединения до 31 января, и «очевидно, что должны быть проведены выборы».

Политика Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.

Политика Моралес победил на выборах президента Боливии Действующий президент Боливии Эво Моралес победил выборах главы государства в первом туре с 47,07% голосов.

Здоровье Врачи назвали причины появления камней в почках Российские медицинские специалисты проанализировали причины появления камней в почках среди пациентов и установили несколько причин возникновения болезни.

Экономика Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.

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Экономика В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".