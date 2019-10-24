Политика

РБКРБКДжонсон предложит провести досрочные выборы 12 декабря

Премьер написал лидеру лейбористов Джереми Корбину письмо, которое опубликовал в своем Twitter. В нем он указал, что если ЕС предоставит Лондону отсрочку, то Великобритания должна будет оставаться в составе объединения до 31 января, и «очевидно, что должны быть проведены выборы».
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с чего всё началось
Британский премьер-министр Борис Джонсон согласен дать парламенту больше времени на рассмотрение документов по Brexit, если они согласятся провести внеочередные выборы 12 декабря, передает
 Би-би-си.
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