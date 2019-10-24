Политика
РБКДжонсон предложит провести досрочные выборы 12 декабря
Премьер написал лидеру лейбористов Джереми Корбину письмо, которое опубликовал в своем Twitter. В нем он указал, что если ЕС предоставит Лондону отсрочку, то Великобритания должна будет оставаться в составе объединения до 31 января, и «очевидно, что должны быть проведены выборы».
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Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Армия и оружие
В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских
Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
Фигурное катание
Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada
На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» приедет на Культурный форум в Петербурге
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР
Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Спорт
В США приняли «Закон Родченкова о борьбе с допингом»
В США палата представителей конгресса приняла так называемый «Закон Родченкова о борьбе с допингом».
Политика
Моралес победил на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес победил выборах главы государства в первом туре с 47,07% голосов.
Здоровье
Врачи назвали причины появления камней в почках
Российские медицинские специалисты проанализировали причины появления камней в почках среди пациентов и установили несколько причин возникновения болезни.
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
Футбол
Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»
Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок.
Армия и оружие
Общая укомплектованность армии России за семь лет выросла на 35%
Общая укомплектованность Вооруженных сил России с 2012 года увеличилась на треть — до 95%.
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Энергетика
В Киеве заявили, что России «придется» прокачивать газ через Украину
С учетом контрактных обязательств "Газпрома" по поставкам газа России "придется" в 2020 году прокачивать "голубое топливо" через украинскую газотранспортную систему (ГТС).
Футбол
Сергей Ребров: Фернандес почти не обороняется, и мы это использовали
Во втором тайме ЦСКА уже не прессинговал, поэтому нам было проще подходить к чужой штрафной, наносить удары.
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
В Испании эксгумировали останки бывшего лидера страны Франсиско Франко (1892–1975). Об этом сообщает ТАСС 24 октября.
Общество
Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
Общество
В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков
Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.