Политика

ИнтерфаксИнтерфаксДжонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
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