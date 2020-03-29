Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится. Об этом говорится в письме британского премьер-министра Бориса Джонсона к жителям страны, которое публикует канцелярия главы правительства.

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

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