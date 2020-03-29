Коронавирус
РБКДжонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится. Об этом говорится в письме британского премьер-министра Бориса Джонсона к жителям страны, которое публикует канцелярия главы правительства.
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Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом ухудшится
Московский Комсомолецвчера в 19:25
Борис Джонсон заявил, что эпидемиологическая ситуация в Великобритании ухудшится
Life.ruвчера в 19:51
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Авто
На прошлой неделе украинцы активно скупали машины
Как проинформировал своих подписчиков в FB руководитель Группы Олег Омельницкий, «прошлая «карантинная» неделя (16-22 марта 2020 года) принесла многим операторам рост числа продаж новых автомобилей, в среднем, на 74%, по сравнению с «докарантинной» неделей».
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Происшествия
В Хабаровске двое пациентов с коронавирусом оказались в реанимации
Хабаровск, 29 марта 2020, 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.
Наука
Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона
Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
Политика
Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян
Власти Грузии не пропустили через свою территорию российских граждан, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем.
Здоровье
Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России
Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Экономика
Фондовый рынок США падает после трехдневного роста
Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта индекс Dow Jones завершил торги с самым крупным трехдневным ростом с 1931 года — с момента крушения индекса 23 марта рост составил 21%.
Армия и оружие
КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Общество
Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса
Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Общество
В России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах.
Хоккей
Червенка об интересе «Барыса» и «Куньлуня»: «Никто со мной не связывался»
Нападающий Роман Червенка прокомментировал интерес со стороны клубов КХЛ.
Авто
Названы секретные функции авто, о которых не знают многие водители
Эксперты портала SpeedMe составили список опций автомобилей, о которых могут не знать их владельцы.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Спорт
Церемония открытия Олимпиады в Токио может пройти 23 июля 2021 года
Как сообщает The New York Times, организаторы рассчитывают, что церемония открытия Игр должна пройти 23 июля.
Общество
В США от коронавируса скончался младенец
В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Экономика
Банки сообщили о закрытии вкладов россиянами
Российские банки сообщили об увеличении числа заявлений касательно закрытия вкладов и выдачи наличных денег со счетов.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Авто
Появились изображения нового Nissan Qashqai
Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте, но, учитывая неопределенность текущей ситуации с коронавирусом, планы могут измениться.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Общество
В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина
Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Общество
Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Происшествия
В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.