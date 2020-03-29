Коронавирус

РБКРБКДжонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится. Об этом говорится в письме британского премьер-министра Бориса Джонсона к жителям страны, которое публикует канцелярия главы правительства.
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Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшится

ТАССвчера в 19:04

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

РБКвчера в 20:53

Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом ухудшится

Московский Комсомолецвчера в 19:25

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Газета.Ruвчера в 19:31

Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Российская газетавчера в 20:17

Борис Джонсон заявил, что эпидемиологическая ситуация в Великобритании ухудшится

Life.ruвчера в 19:51

Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Эхо Москвывчера в 22:05
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Авто

На прошлой неделе украинцы активно скупали машины

Как проинформировал своих подписчиков в FB руководитель Группы Олег Омельницкий, «прошлая «карантинная» неделя (16-22 марта 2020 года) принесла многим операторам рост числа продаж новых автомобилей, в среднем, на 74%, по сравнению с «докарантинной» неделей».
110km.ru 26 марта в 03:23
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
Происшествия

В Хабаровске двое пациентов с коронавирусом оказались в реанимации

Хабаровск, 29 марта 2020, 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.
REGNUM вчера в 22:49
Наука

Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона

Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
Anonsens вчера в 11:58
Политика

Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян

Власти Грузии не пропустили через свою территорию российских граждан, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем.
РБК вчера в 20:02
Здоровье

Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России

Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Evo-rus.com вчера в 03:38
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Экономика

Фондовый рынок США падает после трехдневного роста

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта индекс Dow Jones завершил торги с самым крупным трехдневным ростом с 1931 года — с момента крушения индекса 23 марта рост составил 21%.
REGNUM 27 марта в 11:11
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известия вчера в 18:08
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 27 марта в 14:10
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru вчера в 09:47
Общество

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 22:50
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС 27 марта в 22:05
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости 27 марта в 10:38
Общество

В России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах.
Gazeta.SPb вчера в 05:08
Хоккей

Червенка об интересе «Барыса» и «Куньлуня»: «Никто со мной не связывался»

Нападающий Роман Червенка прокомментировал интерес со стороны клубов КХЛ.
Sports.ru 27 марта в 16:10
Авто

Названы секретные функции авто, о которых не знают многие водители

Эксперты портала SpeedMe составили список опций автомобилей, о которых могут не знать их владельцы.
РИА Новости вчера в 20:40
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Спорт

Церемония открытия Олимпиады в Токио может пройти 23 июля 2021 года

Как сообщает The New York Times, организаторы рассчитывают, что церемония открытия Игр должна пройти 23 июля.
Советский спорт вчера в 23:10
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Экономика

Банки сообщили о закрытии вкладов россиянами

Российские банки сообщили об увеличении числа заявлений касательно закрытия вкладов и выдачи наличных денег со счетов.
Москва 24 27 марта в 06:08
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Авто

Появились изображения нового Nissan Qashqai

Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте, но, учитывая неопределенность текущей ситуации с коронавирусом, планы могут измениться.
Автоновости дня 27 марта в 08:43
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Общество

В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина

Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 21:43
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 05:43
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 20:01
Главное