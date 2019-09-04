Политика

РИА НовостиРИА НовостиДжонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
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Дайджест СМИ: Парламент Британии нанёс удар Джонсону, Пентагон нашёл деньги на стену

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Депутаты, проголосовавшие за обсуждение переноса Brexit, изгнаны из фракции

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Британские депутаты проголосовали за рассмотрение законопроекта об отсрочке «Брексита»

Коммерсантъвчера в 17:31

Британская оппозиция намерена обсудить законопроект об отсрочке брексита

RT на русскомвчера в 18:18
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
Политика

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Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
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BFM.ru 03:22
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В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
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Газета.Ru 02 сентября в 16:53
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Российская газета 00:04
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
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Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
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Девочка из России утонула в бассейне в Турции

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском вчера в 12:56
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Стала известна дата церемонии прощания с актрисой Зинаидой Славиной

Народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 80 лет На сцене театра "Содружество актеров Таганки" состоится прощание с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной, ушедшей из жизни во вторник.
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Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора

Доктор Питер вчера в 11:48
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Китайская компания Sherwood Energy [входит в Sirius Holding] хочет построить в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по переработки в метанол.
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Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
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Политика

Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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Забайкалье на ВЭФ подписало соглашение с руководством банка «Открытие»

Правительство Забайкальского края на открывшемся сегодня, 4 сентября, во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписало ещё одно соглашение.
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ДНР объявила об обстреле Горловки со стороны украинских силовиков

Уточняется, что со стороны украинских силовиков была выпущена 21 мина калибром 120 и 82 миллиметра утром с 5.45 до 7.30 (совпадает с мск).
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Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам

Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
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Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

«Умное голосование» предполагает, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» – кандидатов от власти.
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Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
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Группа ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с Министерством по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) о коммерческом строительстве жилья в отдельных городах региона.
Ведомости вчера в 17:23
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Путин пригласил Моди в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Москву на празднования в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
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Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России

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В России закуплены 10 тысяч упаковок незарегистрированного «Фризиума»

Московский эндокринный завод закупил около 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум».
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