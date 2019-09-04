Политика
РИА НовостиДжонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
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Британские депутаты проголосовали за рассмотрение законопроекта об отсрочке «Брексита»
Коммерсантъвчера в 17:31
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru вчера в 21:19
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Газета.Ru 02 сентября в 16:53
Наука
Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека
Масштабное исследование с участием более 450 тысяч человек показало, что люди, употребляющие два стакана газировки и более ежедневно, имеют более высокий риск преждевременной смерти от разных заболеваний по сравнению с теми, кто позволяет себе стакан напитка реже, чем раз в месяц.
Российская газета 00:04
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском вчера в 12:56
Кино
Стала известна дата церемонии прощания с актрисой Зинаидой Славиной
Народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 80 лет На сцене театра "Содружество актеров Таганки" состоится прощание с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной, ушедшей из жизни во вторник.
Аргументы и Факты вчера в 09:41
Здоровье
Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора
Доктор Питер вчера в 11:48
Энергетика
Китай хочет построить в России крупнейший в мире завод метанола
Китайская компания Sherwood Energy [входит в Sirius Holding] хочет построить в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по переработки в метанол.
URA.Ru вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Экономика
Забайкалье на ВЭФ подписало соглашение с руководством банка «Открытие»
Правительство Забайкальского края на открывшемся сегодня, 4 сентября, во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписало ещё одно соглашение.
REGNUM 00:04
Армия и оружие
ДНР объявила об обстреле Горловки со стороны украинских силовиков
Уточняется, что со стороны украинских силовиков была выпущена 21 мина калибром 120 и 82 миллиметра утром с 5.45 до 7.30 (совпадает с мск).
Московский Комсомолец 01:32
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM вчера в 11:30
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
«Умное голосование» предполагает, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» – кандидатов от власти.
Ведомости вчера в 08:16
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина
Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости вчера в 11:40
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Технологии
«Ъ»: Акимов поручил проработать вопрос внедрения eSIM
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ совместно проработать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщила газета "Коммерсантъ", в распоряжении которой имеется копия поручения вице-премьера РФ.
Экономика сегодня вчера в 23:08
Экономика
Группа ПИК построит жилье на Дальнем Востоке
Группа ПИК в ближайшие дни может подписать соглашение с Министерством по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) о коммерческом строительстве жилья в отдельных городах региона.
Ведомости вчера в 17:23
Политика
Путин пригласил Моди в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Москву на празднования в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 03:31
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Здоровье
В России закуплены 10 тысяч упаковок незарегистрированного «Фризиума»
Московский эндокринный завод закупил около 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум».
RT на русском вчера в 22:22