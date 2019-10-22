С большим сожалением придется снять законопроект с рассмотрения, и нам придется проводить всеобщие выборы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости". Джонсон заявил, что если парламентарии не поддержат правительственный план, то он снимет его и внесет предложение о всеобщих выборах.

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