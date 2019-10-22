Политика
РИА НовостиДжонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
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Армия и оружие
Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции.
Политика
Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю
Технологии
«Лаборатория Касперского» поможет ловить дроны
Программа не будет вредить самим дронам, уверяют в «Лаборатории Касперского».
Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Игры
Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam
Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Музыка
Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Политика
В Кремле рассказали о трудностях «нормандского формата»
Проведение саммита «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) осложняется тем, что одна из сторон допускает отход от минских соглашений и меняет запросную позицию.
Происшествия
Самарский школьник подавился воздушным шариком и умер
Ученик восьмого класса погиб в одной из школ Самарской области, подавившись воздушным шариком.
Космос
Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Хоккей
СКА — Нефтехимик 2:3 (Серия буллитов)
Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
Современный спорткар Toyota Supra 3000GT будет посвящён концепту Supra TRD3000GT, который представили в 1994 году.
Игры
PlayStation 5 получит восьмиядерный процессор с частотой 3,2 ГГц
Из официальной информации известно, что новая PS получит сверхбыстрый SSD, платформу AMD с процессорными ядрами Zen 2 и GPU Navi.
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Общество
РАН попросил Минобрнауки отменить правила об изоляции российских ученых
Президиум РАН обратился в Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила контактов между российскими и зарубежными учеными.
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гаджеты
Realme с 1 ноября начнет продажи топовой версии Realme X2 Pro
Новинка для китайских покупателей станет доступна с 1 ноября, а ее стоимость составит 450 долларов.