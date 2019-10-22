Политика

РИА НовостиРИА НовостиДжонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
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