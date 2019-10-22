Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте

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Политика Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.

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Армия и оружие Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.