Политика
ВедомостиДжонсон намерен провести досрочные выборы в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телеобращении попросил парламент провести досрочные выборы 12 декабря. С помощью этого он хочет добиться выхода страны из ЕС.
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Происшествия
Задержана экс-кассир банка, грабившая ювелирные магазины в Петербурге
Аргументы и Факты 01:20
Армия и оружие
Источник: главный штаб ВМФ России возглавит адмирал Александр Витко
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко станет новым начальником Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России.
ТАСС 01:02
Гаджеты
Складной смартфон Huawei Mate X выйдет в Китае 15 ноября
RuNews24.ru 23 октября в 10:54
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ 23 октября в 02:47
Единоборства
Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.
Lenta.ru 01:15
Энергетика
Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти
Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Коммерсантъ 01:21
Происшествия
В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки
В Бангладеш суд приговорил к смертной казни 16 человек, признанных виновными в убийстве 19-летней студентки, сожженной заживо в апреле текущего года.
Вести.Ru вчера в 06:05
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания вчера в 06:33
Общество
Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России
По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.
Известия 01:02
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Здоровье
Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость
Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
Слово и Дело вчера в 03:47
Авто
В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:01
Технологии
Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера
Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R 22 октября в 15:59
Транспорт
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Общество
«Росатом» опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в Россию
Компания «Техснабэкспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», назвала дезинформацией заявление российского отделения Greenpeace о ввозе в страну радиоактивных отходов.
Ведомости 23 октября в 20:51
Игры
Call of Duty: Modern Warfare – Продолжительность кампании
Продолжительность варьируется в зависимости от уровня сложности, и желания исследовать окрестности.
Srnsk 00:11
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Политика
Скандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, которого хорошо знают зрители дискуссионных телешоу на российских каналах, попал в реанимацию.
Российская газета вчера в 16:00
Интернет
Россиян атаковал опасный вирус под видом бухгалтерских документов
Компания Check Point рассказала об активизации вредоносной программы под названием Pony, которая заражает компьютеры, проникая на них под видом электронных писем, имитирующих бухгалтерские запросы.
Российская газета вчера в 10:27
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Происшествия
На Сахалине умер мужчина, пострадавший при нападении медведя
ТАСС вчера в 20:53
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
Коммерсантъ вчера в 18:44
Политика
Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
Газета.Ru 23 октября в 11:54
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
REGNUM вчера в 22:09
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец вчера в 08:59
Происшествия
Бриллиант стоимостью почти $2 млн похищен в Японии
Бриллиант в 50 карат стоимостью 200 миллионов иен ($1,8 млн – Ред.) похищен с выставки в Иокогаме, сообщает Singapore News в пятницу, 25 октября.
Известия 00:49