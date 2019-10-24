Политика

Газета.RuГазета.RuДжонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Британский премьер-министр Борис Джонсон согласен дать парламенту больше времени на рассмотрение документов по Brexit, если они согласятся провести внеочередные выборы 12 декабря, передает
 Би-би-си.
РБК14:03

Подробнее о событии

Корбин назвал условие поддержки досрочных выборов в Британии

RT на русском17:07

Оппозиция не поддержит предложение Джонсона о досрочных выборах в парламент

РИА Новости15:18

Палата общин проголосует по вопросу о досрочных выборах 28 октября

ТАСС13:06

Джонсон призвал парламент согласиться на досрочные выборы 12 декабря

Коммерсантъ13:30

Джонсон призовет членов парламента провести досрочные выборы 12 декабря

Интерфакс12:52

Джонсон намерен провести досрочные выборы в Великобритании

Ведомости12:48

Джонсон предложит провести досрочные выборы 12 декабря

РБК14:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:36, Ашберн
Технологии

Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных

Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra 22 октября в 14:19
Футбол

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Чемпионат 17:31
Экономика

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Политика

Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию

Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.
РБК 17:57
Футбол

ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей 15:03
Происшествия

Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Единоборства

Конор Макгрегор: первую бутылку своего виски подарил Путину

Подмосковье Сегодня 06:30
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Игры

Релиз The Last of Us Part II может быть отложен

Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.
News.ru 10:13
Общество

Власти США назвали причину задержания Ахмеда Билалова

Миграционная и таможенная служба США распространила заявление по поводу причин задержания бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова.
Инфо24 вчера в 10:57
Общество

Полиция начала проверку в отношении экс-главы Грозного Ислама Кадырова

Взгляд.ру 19:25
Футбол

Московское «Динамо» представило Яшина в образе супергероя

Официальный инстаграм московского футбольного клуба «Динамо» опубликовал специальное видео, сделанное в честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина.
Metaratings 22 октября в 04:35
Политика

Клинцевич считает, что Украина никогда не вернет Крым

«Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно», — убежден Клинцевич.
Gazeta.SPb 16:17
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 17:36
Недвижимость

49 жителей Якутска получат денежную компенсацию за аварийное жилье

Якутия 24 17:00
Общество

Опрос: почти 70% россиян не делают сбережений

Треть россиян (31%) в настоящий момент имеют накопления, по сравнению с 2016 годом эта доля выросла на 4 п. п. Сумма, которую россияне считают сбережениями, уменьшилась за последние шесть лет: в 2013 году накоплениями считали сумму в 200 тыс. рублей, в 2019 году - 101 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 20:09
Киберспорт

Shroud объявил о переходе на Mixer

Майк shroud Гржесик покинул Twitch и перешел на стриминговую платформу Mixer.
CyberSport.ru 13:24
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетолог Мария Мерино разъяснила, что в ветчине содержится лишь 50% мяса, все остальное – добавки, крахмал и другие вредные составляющие.
Колыма-информ 22 октября в 02:03
Кино

Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»

Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания 06:33
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Газета.Ru 06:46
Общество

Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали

Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru 16:22
Армия и оружие

День военного спецназа отмечают сегодня в России

Инфорос 07:17
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости 18:09
Экономика

90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 01:21
Армия и оружие

Постпред Турции в ООН поблагодарил РФ и США за содействие

Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что именно совместные усилия Турции, России и США препятствовали появлению на севере Сирии террористического государства.
REGNUM 19:20
Общество

Макгрегор: в этой игре есть лишь один крутой злодей

Ранее сообщалось, что дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве.
Газета.Ru 19:26
Экономика

Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа

Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.
Коммерсантъ 14:08
Армия и оружие

Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму

Военное обозрение 05:41
Политика

Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»

Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM 18:08
Игры

Эксперты пророчат: продажи Cyberpunk 2077 достигнут 20 миллионов

По оценкам Bloomberg, продажи Cyberpunk 2077 могут достичь 20 миллионов копий к концу 2020 года.
Игромания.ру вчера в 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное