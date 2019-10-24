с чего всё началось

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.

Технологии Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.

Футбол Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Экономика В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".

Политика Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.

Футбол ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Происшествия Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Игры Релиз The Last of Us Part II может быть отложен Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.

Общество Власти США назвали причину задержания Ахмеда Билалова Миграционная и таможенная служба США распространила заявление по поводу причин задержания бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова.

Футбол Московское «Динамо» представило Яшина в образе супергероя Официальный инстаграм московского футбольного клуба «Динамо» опубликовал специальное видео, сделанное в честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина.

Политика Клинцевич считает, что Украина никогда не вернет Крым «Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно», — убежден Клинцевич.

Политика Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

Общество Опрос: почти 70% россиян не делают сбережений Треть россиян (31%) в настоящий момент имеют накопления, по сравнению с 2016 годом эта доля выросла на 4 п. п. Сумма, которую россияне считают сбережениями, уменьшилась за последние шесть лет: в 2013 году накоплениями считали сумму в 200 тыс. рублей, в 2019 году - 101 тыс. рублей.

Киберспорт Shroud объявил о переходе на Mixer Майк shroud Гржесик покинул Twitch и перешел на стриминговую платформу Mixer.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Диетолог Мария Мерино разъяснила, что в ветчине содержится лишь 50% мяса, все остальное – добавки, крахмал и другие вредные составляющие.

Кино Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер» Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.

Общество Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.

Общество Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).

Армия и оружие Постпред Турции в ООН поблагодарил РФ и США за содействие Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что именно совместные усилия Турции, России и США препятствовали появлению на севере Сирии террористического государства.

Экономика Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.

Политика Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов» Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.