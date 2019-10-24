Политика
Газета.RuДжонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
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Технологии
Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных
Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra 22 октября в 14:19
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Чемпионат 17:31
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Политика
Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию
Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.
РБК 17:57
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей 15:03
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Единоборства
Конор Макгрегор: первую бутылку своего виски подарил Путину
Подмосковье Сегодня 06:30
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Игры
Релиз The Last of Us Part II может быть отложен
Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.
News.ru 10:13
Общество
Власти США назвали причину задержания Ахмеда Билалова
Миграционная и таможенная служба США распространила заявление по поводу причин задержания бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова.
Инфо24 вчера в 10:57
Футбол
Московское «Динамо» представило Яшина в образе супергероя
Официальный инстаграм московского футбольного клуба «Динамо» опубликовал специальное видео, сделанное в честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина.
Metaratings 22 октября в 04:35
Политика
Клинцевич считает, что Украина никогда не вернет Крым
«Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно», — убежден Клинцевич.
Gazeta.SPb 16:17
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 17:36
Общество
Опрос: почти 70% россиян не делают сбережений
Треть россиян (31%) в настоящий момент имеют накопления, по сравнению с 2016 годом эта доля выросла на 4 п. п. Сумма, которую россияне считают сбережениями, уменьшилась за последние шесть лет: в 2013 году накоплениями считали сумму в 200 тыс. рублей, в 2019 году - 101 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 20:09
Киберспорт
Shroud объявил о переходе на Mixer
Майк shroud Гржесик покинул Twitch и перешел на стриминговую платформу Mixer.
CyberSport.ru 13:24
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетолог Мария Мерино разъяснила, что в ветчине содержится лишь 50% мяса, все остальное – добавки, крахмал и другие вредные составляющие.
Колыма-информ 22 октября в 02:03
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания 06:33
Общество
Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru 16:22
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости 18:09
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 01:21
Армия и оружие
Постпред Турции в ООН поблагодарил РФ и США за содействие
Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что именно совместные усилия Турции, России и США препятствовали появлению на севере Сирии террористического государства.
REGNUM 19:20
Общество
Макгрегор: в этой игре есть лишь один крутой злодей
Ранее сообщалось, что дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве.
Газета.Ru 19:26
Экономика
Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа
Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.
Коммерсантъ 14:08
Армия и оружие
Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму
Военное обозрение 05:41
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM 18:08
Игры
Эксперты пророчат: продажи Cyberpunk 2077 достигнут 20 миллионов
По оценкам Bloomberg, продажи Cyberpunk 2077 могут достичь 20 миллионов копий к концу 2020 года.
Игромания.ру вчера в 13:59