Политика
Газета.RuДжонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
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Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Шоу-бизнес
Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»
В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи.
Телепрограмма вчера в 07:15
Происшествия
Toyota Premio сбила женщину в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске автомобиль сбил женщину. Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, ДТП произошло 24 октября в 16:25 минут.
АСТВ 20:44
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 20:38
Музыка
В Рязани проведут международный музыкальный конкурс
30 ноября в областной столице начнется Международный фортепианный конкурс русской музыки, который продолжится до 8 декабря.
Рязань Онлайн вчера в 12:53
Авто
Количество автодилеров снизилось в России
Тарантас Ньюс вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Культура
Сахалинский ансамбль «Воля» завоевал путевку в финал фольклорного конкурса «Казачий круг»
23 и 24 октября во Владивостоке прошел войсковой отборочный этап всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг".
Сахалин.Инфо 20:34
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия 17:01
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 13:47
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 06:47
Общество
«Молодая Гвардия» сняла с продажи «Дилетант» с Гитлером на обложке
Московский книжный магазин «Молодая Гвардия» вернул издателям ноябрьский номер «Дилетанта» из-за изображений Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
Дилетант 08:41
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы 00:15
Авто
В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%
Телеканал Санкт-Петербург 05:01
Происшествия
Сын Михаила Абызова уехал в США
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что его средний сын вынужденно уехал в США из-за того, что органы опеки могли его изъять, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 12:07
Общество
Губернатор Приморья поднял себе зарплату на 200 тыс. рублей в месяц
Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас.
REGNUM вчера в 04:17
Общество
Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей
На форуме «Россия — Африка», проходящем в Сочи 23-24 октября, стороны подписали соглашений и меморандумов на общую сумму 800 миллиардов рублей.
Lenta.ru 12:36
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 18:43
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Космос
Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера
Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R 22 октября в 15:59
Армия и оружие
Генерал армии: после развала СССР лучшее оружие досталось Украине
Лучшее вооружение после развала СССР досталось Украине, заявил на пресс-конференции бывший начальник Генерального штаба РФ Николай Макаров, 24 октября сообщает ТАСС.
Красная весна 14:01
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39