с чего всё началось

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.

Происшествия МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.

Происшествия Toyota Premio сбила женщину в Южно-Сахалинске В Южно-Сахалинске автомобиль сбил женщину. Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, ДТП произошло 24 октября в 16:25 минут.

Политика Министр экономики Японии подал в отставку В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.

Музыка В Рязани проведут международный музыкальный конкурс 30 ноября в областной столице начнется Международный фортепианный конкурс русской музыки, который продолжится до 8 декабря.

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Политика Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.

Экономика Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Армия и оружие Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.

Общество Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Авто Представлен Volkswagen Golf нового поколения Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.

Здоровье Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Здоровье В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.

Происшествия Сын Михаила Абызова уехал в США Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что его средний сын вынужденно уехал в США из-за того, что органы опеки могли его изъять, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Губернатор Приморья поднял себе зарплату на 200 тыс. рублей в месяц Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас.

Общество Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей На форуме «Россия — Африка», проходящем в Сочи 23-24 октября, стороны подписали соглашений и меморандумов на общую сумму 800 миллиардов рублей.

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Здоровье Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Музыка Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.

Космос Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.

Армия и оружие Генерал армии: после развала СССР лучшее оружие досталось Украине Лучшее вооружение после развала СССР досталось Украине, заявил на пресс-конференции бывший начальник Генерального штаба РФ Николай Макаров, 24 октября сообщает ТАСС.