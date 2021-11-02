Премьер-министр Великобритании заявил, что с уважением относится к решениям президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.