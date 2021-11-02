ТАССДжонсон призвал отнестись с уважением к решению Путина не приезжать на саммит по климатуПремьер-министр Великобритании заявил, что с уважением относится к решениям президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.ТАССДжонсон общался с председателем КНР, который не приехал на саммит из-за пандемии коронавируса.ФАНВо вторник в Глазго завершился двухдневный саммит мировых лидеров в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).РИА НовостиВ конференции приняли участие около 120 лидеров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ИзвестияГазета.RuРосбалтНТВВечерняя МоскваRT на русскомРамблерПолитическая ЭкспертизаПолитРоссияREGNUMПолитика СегодняФАНИА Красная ВеснаМИР 24Подробнее о событииДжонсон объяснил отсутствие Путина на климатическом саммите в ГлазгоГазета.Ruвчера в 14:38Джонсон заявил, что с уважением отнесся к решению Путина не приезжать на саммит в ГлазгоРИА Новостивчера в 14:04Самое цитируемоеДжонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на климатическом саммитеИзвестиявчера в 16:23Джонсон с уважением отнёсся к отсутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите в ГлазгоRT на русскомвчера в 15:25Джонсон оценил отсутствие Путина на климатическом саммите в ГлазгоИА Красная Веснавчера в 14:53Джонсон призвал отнестись с уважением к решению Путина не приезжать на саммит по климатуТАССвчера в 16:46Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина не приезжать на саммит в ГлазгоLenta.ruвчера в 14:18Показать ещёОценить351Поделиться