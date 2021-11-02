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Джонсон призвал отнестись с уважением к решению Путина не приезжать на саммит по климату

Премьер-министр Великобритании заявил, что с уважением относится к решениям президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.
ТАСС
Джонсон общался с председателем КНР, который не приехал на саммит из-за пандемии коронавируса.
ФАН
Во вторник в Глазго завершился двухдневный саммит мировых лидеров в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
РИА Новости
В конференции приняли участие около 120 лидеров.
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