Политика
RT на русскомЭкзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере предварительные итоги всеобщих выборов в парламент страны, завершившихся в четверг.Московский Комсомолец17:51
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Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Футбол
Александр Медведев назвал поражение «Зенита» в ЛЧ «фиаско»
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о проигрыше команды «Бенфике» и ее вылете из Лиги чемпионов.
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
Здоровье
В Кирове началось производство востребованного лекарства от гипертонии
В Кирове запущено производство одного из самых востребованных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Авто
Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России
Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Происшествия
У главного тренера «Востока-65» Эдуарда Сандлера нашли наркотики
Главному тренеру Эдуарду Сандлеру подбросили бутылку с наркотическим веществом.
Политика
Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями
Внесенная Россией резолюция «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» содержит призыв ко всем государствам, присоединившимся к соответствующим договорам, выполнять все положения соглашений в полном объеме.
Технологии
Безопасность облаков: пять страхов, которые будут тормозить бизнес в 2020 году
Директор облачного провайдера #CloudMTS Олег Мотовилов объясняет, почему эти и другие страхи зачастую беспочвенны и как они могут помешать компаниям в следующем году.
Экономика
86 млн рублей выделило правительство на поощрение чувашских чиновников
Чувашия получит из федерального бюджета 86 млн 462 тысячи рублей за достижение наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти.
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Общество
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Ряд украинских земель может уйти под власть России, заявил Климкин
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока 2»
Германия призывает сенат США не утверждать бюджет, предусматривающий санкции против проекта "Северный поток 2", Берлин находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Гаджеты
Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов
В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Футбол
Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»
После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
Наука
Российские ученые проверили на прочность протезированный таз
Артропластика тазобедренного сустава — нередкая в наши дни процедура, в ходе которой верхнюю часть бедренной кости пациента заменяют на металлическую ножку со сферическим элементом шарнира, а непосредственно в таз устанавливают чашку, в которой фиксируется головка шарнира.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Кино