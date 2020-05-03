Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.

Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

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