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Джонсон считает, что Россия не начала бы спецоперацию, если бы Путин был женщиной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает
, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Владимир Путин был женщиной.
РИА Новости
По мнению британского премьера, действия российского лидера в отношении Украины стали "идеальным примером токсичной маскулинности".
РИА Новости
На высказывание британского премьера отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, назвав Бориса Джонсона объектом для исследований психоаналитика Зигмунда Фрейда.
Коммерсантъ
"Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований",— приводит слова Пескова РИА Новости.
ИА Новороссия

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Джонсон считает, что Путин начал военную операцию на Украине из-за своей маскулинности
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Джонсон считает, что если бы Путин был женщиной, то Россия не начала бы спецоперацию на Украине
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