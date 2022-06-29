Режим Владимира Зеленского наращивает агрессивную дезинформационную кампанию против России, еще одним фейком стали обвинения Киева вооруженных сил РФ в нанесении удара по торговому центру в городе Кременчуг, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков иронично прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.
Конфликт на Украине можно разрешить только военным путем, НАТО следует продолжить оказывать поддержку украинцам в условиях спецоперации России, заявил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо по прибытии на саммит альянса в Мадриде.