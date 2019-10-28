27 стран ЕС одобрили запрос Великобритании и уже в третий раз дали свое согласие на отсрочку Брекзита. Об этом в своем твиттере написал глава Евросовета Дональд Туск, добавив, что решение будет оформлено в письменном виде.

Евросоюз согласился отсрочить Брекзит на три месяца

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