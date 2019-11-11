Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС. По его словам, реальных доказательств «российского вмешательства» не существует.

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

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