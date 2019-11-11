Политика

РИА НовостиРИА НовостиДжонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником

В ходе дебатов политик заявил, что реальных доказательств вмешательства России в голосование по Brexit не существует. "Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о бермудском треугольнике", - отметил Джонсон.
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Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

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Life.ruвчера в 19:44

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Взгляд.рувчера в 18:30

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Британский премьер назвал «дребеденью» утверждения о вмешательстве России в референдум по Brexit

Эхо Москвывчера в 20:10
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
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RT на русском вчера в 04:29
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Разведка США заподозрила Иран в намерении купить российские С-400

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Российская газета 21 ноября в 03:37
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Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в столице.
РБК 21 ноября в 00:50
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При пожаре в селе Бельтырское Аскизского района в Хакасии погибли двое детей и мужчина.
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Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
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Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Soccer.ru вчера в 12:46
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК вчера в 04:33
Политика

Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
RT на русском вчера в 04:15
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

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Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Известия вчера в 20:08
Общество

Мантуров назвал сроки начала производства российского электромобиля

РБК 03:27
Футбол

Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов»

ODDS.ru вчера в 13:25
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В самом большом районе Алтая открыли новый корпус больницы

ТАСС вчера в 06:53
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
РИА Новости 03:51
Политика

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Интерфакс вчера в 04:35
Теннис

Рублев сыграет с Краиновичем, Хачанов — с Джоковичем

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Новый Hyundai Sonata получил рублёвый ценник

Корейская компания распространила пресс-релиз, в котором говорилось, что стоимость топовой модификации новой модели Hyundai Sonata будет находиться в районе двух миллионов рублей.
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Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
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Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
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Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
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Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

Девушка, пострадавшая во время перестрелки в Сухуме, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в республиканской больнице в столице Абхазии.
РИА Новости вчера в 17:11
Игры

IGN опубликовал 16 минут геймплея Darksiders Genesis

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Дорогой гибкий смартфон Huawei Mate X сметают с прилавков

Компания Huawei сегодня сообщила о доступности расширенной партии смартфонов Huawei Mate X после того, как неделю назад стартовая партия была распродана буквально за секунды.
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Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
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Футболист «Челси» Баркли устроил танцы топлес в ночном клубе в Дубае

Полузащитник «Челси» Росс Баркли был запечатлен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе.
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В Японии открывается двухдневная встреча глав МИД G20

Двухдневная программа заседания министров иностранных дел Группы двадцати начинается в пятницу в японском городе Нагоя (префектура Айти) рядом двусторонних встреч, а также торжественным ужином по случаю открытия мероприятия.
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