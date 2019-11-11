Политика
РИА НовостиДжонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
В ходе дебатов политик заявил, что реальных доказательств вмешательства России в голосование по Brexit не существует. "Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о бермудском треугольнике", - отметил Джонсон.
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Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с «чушью о Бермудском треугольнике»
Интерфаксвчера в 20:10
Джонсон сравнил слухи о влиянии РФ на референдум о Brexit с мифом о Бермудском треугольнике
Телеканал 360°вчера в 18:24
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В Японии открывается двухдневная встреча глав МИД G20
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