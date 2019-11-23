Политика
РИА НовостиДжонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
В ходе дебатов политик заявил, что реальных доказательств вмешательства России в голосование по Brexit не существует. "Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о бермудском треугольнике", - отметил Джонсон.
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Джонсон сравнил слухи о влиянии РФ на референдум о Brexit с мифом о Бермудском треугольнике
Телеканал 360°вчера в 18:24
Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с «чушью о Бермудском треугольнике»
Интерфаксвчера в 20:10
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Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Экспресс газета 00:40
Наука
Искусственный интеллект обнаружил новый геоглиф Наски
Используя искусственный интеллект, который сканирует спутниковые и беспилотные снимки для обнаружения следов древних геоглифов, выгравированных на местности, ученые обнаружили новую линию геоглифов Наски в виде человекоподобной фигуры в Перу, - пишет sciencenews.org.
Научная Россия вчера в 17:16
Политика
РФ сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы, утверждает газета The New York Times
По словам собеседников газеты, вопрос обсуждался на встрече сотрудников американской разведки и сенаторов.
Эхо Москвы вчера в 16:01
Космос
Земле предрекли сильнейший метеорный шторм
Астрономы предсказали редкий интенсивный метеорный дождь 21 ноября.
Lenta.ru 21 ноября в 07:05
Фигурное катание
Тарасова и Морозов не прошли в Финал Гран-при
Трехкратные призеры чемпионатов мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов не прошли в Финал серии Гран-при.
Sports.ru 02:54
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество
Минкульт предложил ограничить время показа одного фильма в кинотеатрах
В поправках к закону о господдержке кинематографа говорится, что количество сеансов одной картины не может превышать 35% от общего числа показов за день.
Эхо Москвы 02:30
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Индикатор 21 ноября в 16:09
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
РИА Новости вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы
Ранее редакция uznayvse.ru рассказывала о том, что в клинике Гузеева проводила время, любуясь осенним морским пейзажем и наслаждаясь диетической едой.
Uznayvse.ru 21 ноября в 15:04
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 21 ноября в 05:15
Армия и оружие
ВМС США и ВМФ России начали подводную игру в кошки-мышки
Lenta.ru вчера в 08:49
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Вести.Ru вчера в 19:11
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Космос
Голос Земли. Появилась запись звуков бури в магнитном поле планеты
Радио Sputnik 21 ноября в 06:37
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
Шоу-бизнес
63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела
Андрейченко подала в суд на собственного сына.
Комсомольская правда вчера в 10:38
Авто
Что станет с ценами на автомобили в 2020 году
Отмена компенсаций пошлин на комплектующие приведет к тому, что стоимость нового авто станет выше еще на 2-3%.
Новые автомобили 00:49
Общество
Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля
Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года.
Lenta.ru 01:46
Здоровье
Онколог назвал пять главных мифов о раке
Врач-онколог назвал и одновременно развеял пять главных мифов о раке и его лечении в Российской Федерации.
Ugpressa.ru 20 ноября в 09:43
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Народные новости 21 ноября в 21:23
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
Портал Поиск вчера в 02:20
Общество
Житель Тюмени накопил долг 5 миллиардов рублей
Житель Тюмени накопил долг 5 миллиардов рублей, что является самой крупной суммой среди физических лиц региона.
Znak.com 01:33
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03