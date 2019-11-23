Политика

РБКРБКДжонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
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Джонсон сравнил утверждения о влиянии РФ на референдум с мифом о Бермудском треугольнике

ТАСС17:42

Джонсон сравнил слухи о влиянии РФ на референдум о Brexit с мифом о Бермудском треугольнике

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Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

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Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с «чушью о Бермудском треугольнике»

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Джонсон сравнил «вмешательство» России в Brexit с Бермудским треугольником

Взгляд.ру18:30

Джонсон: Теории о вмешательстве России — ерунда вроде Бермудского треугольника

Life.ru19:44

Британский премьер назвал «дребеденью» утверждения о вмешательстве России в референдум по Brexit

Эхо Москвы20:10
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:22, Ашберн
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Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
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Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram

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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

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Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
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Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

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Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви

Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.
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В самом большом районе Алтая открыли новый корпус больницы

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, первого корпуса больницы, открытого пять лет назад, не хватало для того, чтобы обеспечить необходимыми медицинскими услугами всех жителей самого густонаселенного района региона, и новый корпус поможет решить эту проблему.
ТАСС 06:53
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM 20:13
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«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

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Чемпионат России. «Локомотив» победил «Тамбов»

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Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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Авто

В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом»

ТОП-3 моделей составляют KIA Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry: доля авто с «автоматом» из Страны утренней свежести превысила 70%, а японский седан покупали с АКП в 100% случаев.
АвтоВзгляд вчера в 11:11
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Шоу-бизнес

Актриса Веденская: «Епифанцев изменял мне с моей близкой подругой»

Анастасия Веденская в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о разрушенной семейной жизни с актером Владимиром Епифанцевым.
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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
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В Саратовской области ведутся поиски 12-летнего мальчика

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МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну

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Газета.Ru 14:38
Армия и оружие

Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»

Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
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Политика

В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час

В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
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Политика

Паромное сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено

Крым опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.
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Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
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«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», Малкин набрал одно очко

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Абрамович отказался продавать «Челси»

Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Metaratings 10:54
Политика

Лавров встретится с Салливаном в рамках G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках саммита G20 планирует встречу с заместителем госсекретаря США Майка Помпео Джоном Салливаном.
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Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

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Политика

ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину

Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
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Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
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Заварухин: «У „Сибири“ сейчас тяжелое время, команда потеряла нити игры»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:4).
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