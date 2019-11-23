Политика
РБКДжонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
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Джонсон сравнил слухи о влиянии РФ на референдум о Brexit с мифом о Бермудском треугольнике
Телеканал 360°вчера в 18:24
Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с «чушью о Бермудском треугольнике»
Интерфаксвчера в 20:10
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
Лавров встретился с будущим послом США в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
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Компания Nvidia сегодня должна полноценно представить видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Мы уже знаем о карте всё, кроме цены.
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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
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Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Футбол
Лэмпард подтвердил большие денежные штрафы в «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал информацию о введении в клубе существенных денежных штрафов.
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Хакасии
Пожар в частном доме в Аскизском районе Хакасии привел к гибели 42-летнего мужчины и двоих детей, сообщается в субботу на сайте регионального ГУ МЧС.
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Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
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Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
Кино
Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду
Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Общество
В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей
В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава о введении новых правил медосмотра водителей. Об этом информирует РИА "Новости".
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Зрители оценили фильм «Аванпост»
Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
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