Политика

РБКРБКДжонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
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Джонсон сравнил утверждения о влиянии РФ на референдум с мифом о Бермудском треугольнике

ТАССвчера в 17:42

Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

РБКвчера в 21:25

Джонсон сравнил слухи о влиянии РФ на референдум о Brexit с мифом о Бермудском треугольнике

Телеканал 360°вчера в 18:24

Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с «чушью о Бермудском треугольнике»

Интерфаксвчера в 20:10

Джонсон сравнил «вмешательство» России в Brexit с Бермудским треугольником

Взгляд.рувчера в 18:30

Британский премьер назвал «дребеденью» утверждения о вмешательстве России в референдум по Brexit

Эхо Москвывчера в 20:10

Джонсон: Теории о вмешательстве России — ерунда вроде Бермудского треугольника

Life.ruвчера в 19:44
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

Стало известно о шведском гражданстве министра обороны Ирака

Как сообщает телекомпания SVT Nyheter, Министерство обороны Швеции обнародовало данные о наличии шведского гражданства у министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамри.
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Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

Лавров встретился с будущим послом США в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Lenta.ru вчера в 23:19
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

REGNUM вчера в 20:13
Общество

Китайский журналист рассказал о причинах старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости вчера в 18:45
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Происшествия

Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован

REGNUM вчера в 20:59
Авто

Обновленный Chevrolet Trailblazer предлагают дешевле кросса Tracker

Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
Новые автомобили 21 ноября в 10:38
Футбол

Федор Чалов может перейти в «Челси»

Sky Sports сообщает, что Федор Чалов уже этой зимой может оказаться в АПЛ.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 23:44
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС вчера в 06:43
Гаджеты

Какая модель GeForce GTX 1650 Super самая быстрая из коробки

Компания Nvidia сегодня должна полноценно представить видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Мы уже знаем о карте всё, кроме цены.
iXBT.com вчера в 05:54
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Политика

Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
RT на русском вчера в 19:46
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Гаджеты

Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Дни24 вчера в 12:49
Футбол

Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ

RT на русском вчера в 13:30
Футбол

Лэмпард подтвердил большие денежные штрафы в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал информацию о введении в клубе существенных денежных штрафов.
Sportbox.RU вчера в 19:47
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Хакасии

Пожар в частном доме в Аскизском районе Хакасии привел к гибели 42-летнего мужчины и двоих детей, сообщается в субботу на сайте регионального ГУ МЧС.
ТАСС вчера в 23:32
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
РБК вчера в 10:40
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

РИА Новости вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

Evo-rus.com вчера в 11:50
Теннис

Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

ODDS.ru вчера в 10:22
Спорт

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Кино

Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду

Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Взгляд.ру вчера в 16:35
Общество

В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей

В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава о введении новых правил медосмотра водителей. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:49
Кино

Зрители оценили фильм «Аванпост»

Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Tricolor TV Magazine вчера в 05:55
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru 21 ноября в 18:39
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