Политика
РБКДжонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
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Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с «чушью о Бермудском треугольнике»
Интерфаксвчера в 20:10
Джонсон сравнил слухи о влиянии РФ на референдум о Brexit с мифом о Бермудском треугольнике
Телеканал 360°вчера в 18:24
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Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
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Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
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Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Политика
Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией
Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Авто
Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину
Армия и оружие
Разведка США заподозрила Иран в намерении купить российские С-400
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
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Исследователям удалось расшифровать геном «дьявольского червя»
Как показало секвенирование, червь выживает в таких условиях благодаря гену Hsp70.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Хоккей
«Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ
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Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Политика
В России принят закон о физлицах-иноагентах
В соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из ‑ за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Пушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину
Наука
Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным
Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Армия и оружие
Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.
Экономика
Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Футбол
Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»
22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
Экономика
Сроки уплаты УСН для ИП в 2020 году
Сроки оплаты налога по УСН за 2020 год для ИП без работников Если у вас нет работников, то начисленный авансовый платеж можете уменьшить на всю сумму страховых взносов, уплаченных за себя (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).
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