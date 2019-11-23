Политика

РБКРБКДжонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
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Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

РБКвчера в 21:25

Джонсон сравнил обвинения во влиянии РФ на Brexit с «чушью о Бермудском треугольнике»

Интерфаксвчера в 20:10

Джонсон сравнил «вмешательство» России в Brexit с Бермудским треугольником

Взгляд.рувчера в 18:30

Джонсон: Теории о вмешательстве России — ерунда вроде Бермудского треугольника

Life.ruвчера в 19:44

Британский премьер назвал «дребеденью» утверждения о вмешательстве России в референдум по Brexit

Эхо Москвывчера в 20:10

Джонсон сравнил слухи о влиянии РФ на референдум о Brexit с мифом о Бермудском треугольнике

Телеканал 360°вчера в 18:24

Джонсон сравнил утверждения о влиянии РФ на референдум с мифом о Бермудском треугольнике

ТАССвчера в 17:42
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:25, Вашингтон
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Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

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Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
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Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину

Car.ru вчера в 06:02
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Газета.Ru 19 ноября в 20:33
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе

REGNUM 01:04
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В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

РИА Новости 01:00
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Наука

Исследователям удалось расшифровать геном «дьявольского червя»

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ГЛАС.RU вчера в 04:00
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В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru 21 ноября в 09:55
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«Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ

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Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
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Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
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Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Политика

В России принят закон о физлицах-иноагентах

В соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из ‑ за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.
Голос Правды 21 ноября в 10:14
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Политика

Пушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину

Газета.Ru вчера в 19:59
Наука

Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным

Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
НИА-Наука 21 ноября в 21:24
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Армия и оружие

Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия

Профиль вчера в 07:06
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.
РИА Новости вчера в 16:54
Экономика

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
ТАСС вчера в 05:11
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Футбол

Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»

22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
REGNUM 00:13
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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
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Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Экономика

Сроки уплаты УСН для ИП в 2020 году

Сроки оплаты налога по УСН за 2020 год для ИП без работников Если у вас нет работников, то начисленный авансовый платеж можете уменьшить на всю сумму страховых взносов, уплаченных за себя (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).
Упрощёнка вчера в 07:22
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Названы основные ошибки при сезонной смене колес

РИА Новости вчера в 20:06
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