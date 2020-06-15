Сотни белых людей собрались около военного мемориала в Уайтхолле и на Парламентской площади около статуи Уинстона Черчилля. Они говорили, что приехали защитить памятники от активистов движения BLM (Black Lives Matter — "черные жизни имеют значение").

Джонсон заступился за Черчилля и выступил против переписывания истории

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