Политика
РБКДжонсон заступился за Черчилля и выступил против переписывания истории
Сотни белых людей собрались около военного мемориала в Уайтхолле и на Парламентской площади около статуи Уинстона Черчилля. Они говорили, что приехали защитить памятники от активистов движения BLM (Black Lives Matter — "черные жизни имеют значение").
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Экономика
Счетная палата видит риски в росте экспорта молочки из России
Счетная палата видит риск того, что увеличение экспорта молочной продукции из России может происходить за счет изъятия внутреннего рынка, сообщает РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 04:06
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
Здоровье
В Дагестане начался процесс заготовки антиковидной плазмы крови
Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил о том, что в регионе начался процесс заготовки антиковидной плазмы крови.
Истина 00:58
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили
Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Общество
Жириновский предложил установить в России зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым установить в России стандарт уровня заработных плат. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 03:08
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Общество
В Башкирии разрешили не носить перчатки
Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
РИА Новости 02:51
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 13 июня в 12:43
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
Смольный продлил противопожарный режим в Петербурге до 5 июля
Александр Беглов продлил противопожарный режим в городе до 5 июля включительно. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Смольного.
Peterburg2.ru 01:36
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
С 15 июня в Крыму стартует курортный сезон для местных жителей
С понедельника, 15 июня, отели и санатории в Крыму начинают принимать местных туристов, а через две недели на полуострове начинается полноценный курортный сезон.
Парламентская газета 03:26
Здоровье
По числу новых случаев коронавируса Югра заняла 7 место в России
За минувшие сутки в Югре, на 15 июня, зарегистрировано 184 новых случая коронавируса.
Вестник 04:41
Происшествия
Полиция Красноярска ищет избившую ребенка в лифте женщину
Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства избиения ребенка в лифте одного из многоквартирных домов города.
РБК 00:19
Здоровье
В Мурманской области создано 1237 временных рабочих мест
О развертывании в регионе временных общественно-полезных работ доложила сегодня на оперативном совещании в правительстве области заместитель губернатора – министр финансов Елена Дягилева.
Мурманский вестник 02:52
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 12 июня в 05:16
Политика
Путин объяснил важность поправок к Конституции РФ о пенсиях и МРОТ
В Конституции речь идет о "необходимости нормального функционирования пенсионной системы", сообщил Владимир Путин.
iReactor вчера в 07:10
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета вчера в 06:32
Политика
Адвокат не исключил обмена Уилана на Бута или Ярошенко
Адвокат гражданина США Пола Уилана, приговоренного российским судом к 16 годам заключения в колонии строгого режима, заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
Взгляд.ру 04:53
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
Происшествия
В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле
Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
ТАСС 04:27
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34