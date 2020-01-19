Политика
РИА НовостиДжонсон заявил Путину, что нормализация отношений пока невозможна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
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Наука
Появился лазерный диод, который излучает глубокий ультрафиолетовый свет
Лазерные диоды, излучающие коротковолновый ультрафиолетовый свет, находится в области длины волны от 200 до 280 нм.
Политика
Меркель назвала итоги берлинской конференции по Ливии
Страны – участницы прошедшей в Берлине Международной конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию конфликта, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Единоборства
Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой
Возможно, в Украине Усик может быть большой звездой, но Британия и Америка не заинтересованы в каком-то украинском боксере.
Происшествия
В Киеве во время митинга задержали 11 человек
В Киеве сотрудники полиции задержали 11 человек, которые бросили петарды в участников митинга, проходившего в центре города.
Армия и оружие
При отражении атаки боевиков погибли десять сирийских военных
В течение нескольких дней после атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей, сообщил Боренков.
Общество
СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Шоу-бизнес
Юлия Савичева пожаловалась, что подхватила «страшный мутирующий» вирус
Российская певица Юлия Савичева призналась подписчикам, что после возвращения из отпуска серьезно заболела.
Политика
Меркель не захотела фотографироваться без Путина
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Экономика
Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в РФ
За 2019 год в среднем по РФ первичное жилье возросло в цене на 30%, а вторичное — на 5%. Виновниками перемен на рынке стали введенные эскроу-счета, не последняя роль у увеличения НДС до 20%.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Политика
Источник назвал возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития
Пресс-секретарь и.о. главы Минэкономразвития Максима Орешкина заявил «Известиям», что ему неизвестно о «такой кандидатуре» на пост руководителя ведомства.
Единоборства
Дана Уайт: «Мы организуем реванш Хабиба и Конора»
Шоу-бизнес
Заворотнюк и Чернышева якобы заметили отдыхающими в Таиланде
Путешественники, возможно, заметили российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева в Таиланде.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Здоровье
Нарколог сказал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить
Российский врач-нарколог Владимир Нужный проинформировал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить.
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Политика
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Авто
Опубликованы первые изображения будущего компактного кроссовера Skoda
На днях чешский автопроизводитель опубликовал скетчи экстерьера нового бюджетного кроссовера, которые послужили основой для рендеров будущей модели.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ
Команда дивизиона Боброва одержала победу над сборной дивизиона Тарасова финальной игре на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Гаджеты
Качественные рендеры Samsung Galaxy S20 Ultra опубликовали в Сети
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Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.