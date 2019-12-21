Политика

ТАССТАССДжонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией. Об этом он сказал в субботу в беседе с эстонским порталом ERR.
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