Политика
ТАССДжонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией. Об этом он сказал в субботу в беседе с эстонским порталом ERR.
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«Мы всегда надеемся»: Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией
Комсомольская правда12:17
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