Газета.RuДжонсон заявил, что ни одна страна НАТО не отправит войска на УкраинуПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате общин прокомментировал предложение отправить войска НАТО на Украину в случае агрессии России.Газета.RuКиев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.РИА НовостиНапомим, ранее глава украинского Министерства обороны Алексей Резников призвал Соединенные Штаты, Великобританию и Канаду разместить на Украине свои войска в качестве поддержки Киеву на случай «противостояния с Россией».Комсомольская правдаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowГазета.RuЦентральная Служба НовостейНовостной фронтАпралПолитическая ЭкспертизаDixiNewsiReactorФАННародные новостиКомсомольская правдаRT на русскомВечерняя МоскваДума ТВПодробнее о событииБорис Джонсон: НАТО «вряд ли» направит войска на УкраинуНациональная служба новостей08:53Борис Джонсон: ни одна страна НАТО не готова направить на Украину «большой контингент»RT на русском09:22Премьер Джонсон: страны НАТО не готовы посылать свои войска на УкраинуLenta.ru09:21Джонсон: НАТО вряд ли направит войска на УкраинуОбщественная служба новостей08:54Борис Джонсон заявил, что ни один член НАТО не готов направить войска на УкраинуКомсомольская правда10:13Джонсон заявил, что ни одна страна НАТО не отправит войска на УкраинуГазета.Ru09:41Премьер Британии Джонсон: никто в НАТО не готов отправить на Украину большой контингентРИА Новости09:08Показать ещёОценить108Поделиться