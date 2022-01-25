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Джонсон заявил, что ни одна страна НАТО не отправит войска на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате общин прокомментировал предложение отправить войска НАТО на Украину в случае агрессии России.
Газета.Ru
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
РИА Новости
Напомим, ранее глава украинского Министерства обороны Алексей Резников призвал Соединенные Штаты, Великобританию и Канаду разместить на Украине свои войска в качестве поддержки Киеву на случай «противостояния с Россией».
Комсомольская правда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
РИА Новости

Подробнее о событии

Борис Джонсон: НАТО «вряд ли» направит войска на Украину
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Премьер Джонсон: страны НАТО не готовы посылать свои войска на Украину
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